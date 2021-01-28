Dünya Macron faşizmine dava
AVRUPA

Macron faşizmine dava

Macron faşizmine dava

Fransa’da hükümete karşı ilk kez “ten ve etnik kökene dayalı sınıf ayrımcılığı” davası açıldı. Polis özellikle siyahi ve Arap kökenlileri hedef alarak kimlik kontrolleri yapmakla suçlanıyor. Hukuki mücadele başlatan 6 STK arasında İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa'da polis sistematik ayrımcılık yapıyor.
Fransa'da polis sistematik ayrımcılık yapıyor.

Fransa’da 6 sivil toplum kuruluşu (STK), kimlik kontrolü yapan polislerin “sistemli bir şekilde ayrımcılık yaptığı” gerekçesiyle hükümet aleyhine toplu dava açmak için harekete geçti.

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Polis ırksal özelliklere göre davranıyor

  • Aralarında İnsan Hakları İzleme Örgütü ve Uluslararası Af Örgütü’nün Fransa temsilciliklerinin de yer aldığı sivil toplum kuruluşları, polisin kişilerin ırksal özelliklerine bakarak ve özellikle siyahi ve Arap kökenlileri hedef alarak kimlik kontrolleri gerçekleştirdiği şikayetinde bulundu.

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"Gerekli adımlar atılmalı"

Bu kuruluşlar Başbakan Jean Castex ile birlikte ilgili İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanı’na gönderdikleri resmi yasal talep bildiriminde, ırksal özelliklere bakarak polisin kimlik kontrolü gerçekleştirmesinin önüne geçmek için gerekli somut adımları ve reformları hayata geçirmeleri çağrısında bulundu.

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  • Başvuruyu yapan kuruluşların avukatlarından Slim Ben Achour’a göre, Fransa’da hükümete yönelik ten ve etnik kökene dayalı ilk sınıf yasal ayrımcılığı şikayeti olması açısından bu dava önem taşıyor. Fransız avukat, kendilerine yasal olarak tanınan haklar çerçevesinde dört ay içinde hükümet ile şikayet edilen sorunların düzeltilmesi ve çözüme ulaştırılması için görüşeceklerini, tatmin edici yanıt alınamaması halinde kendilerine tanınan dava açma hakkında kullanma yoluna gideceklerini söyledi.
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