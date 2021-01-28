Macron faşizmine dava

Rus muhalif Navalny'nin evine ve vakfına polis baskını

Almanya'daki tedavisinin ardından Rusya'ya döndüğü sırada tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin evine ve vakfına polis tarafından baskın yapıldı. Navalny ailesinin avukatı Polyakova ise yaptığı açıklamada, polisin vakıfta ve evde yaptığı aramaların hukuksuz olduğunu savunurken, polisin kendilerine savunma hakkı bile tanımadıklarını belirtti. Navalnaya, yapılan aramaların gerekçeleri ile ilgili polisten net bir bilgi alamadıklarını ifade etti.