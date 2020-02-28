Macron: Rejimin saldırıları insani bir skandal

İtalya'nın Napoli kentinde düzenlenen "35. İtalya-Fransa Hükümetlerarası Zirve"nin ardından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ortak basın toplantısı düzenledi. Ev sahibi Başbakan Conte, bu zirveyle iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi gerektiği konusunda fikir birliği oluştuğunu söyledi.Conte, İtalya ile Fransa arasında 86 milyar euroluk ticaret hacmi bulunduğuna dikkati çekerek, iki ülke ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurguladı.

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Conte: Libya'da barış sağlanmalı

Libya konusunda, Berlin sürecinin esas alınması gerektiğinin altını çizen Conte, bu konuda yapılan çalışmaların hızlanması gerektiğini kaydetti. Conte, Libya'da barışın sağlanması gerektiğine işaret ederek, Suriye'de de askeri çözümle bir sonuca varılamayacağını söyledi.

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Konuk lider Macron ise Libya konusunda İtalya ile yakın çalıştıklarını ve Fransa-İtalya arasındaki askeri iş birliğinin güçleneceğini ifade etti. Suriye ve özellikle İdlib'de son günlerde yaşananları kınadığını vurgulayan Macron, şöyle devam etti:

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