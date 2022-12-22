Dünya Macrondan ABDye olan bağımlılık azaltılmalı çağrısı
AVRUPA

Macron'dan ABD'ye olan bağımlılık azaltılmalı çağrısı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi, güvenlik konusunda ABD'ye olan bağımlılığını azaltması ve kendi savunma yeteneklerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

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Haber Merkezi AA
Macrondan ABDye olan bağımlılık azaltılmalı çağrısı
Emmanuel Macron

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Macron, Ürdün'de düzenlenen "Bağdat İşbirliği ve Ortaklık Konferansı" sonrasında ülkesine dönerken başkanlık uçağında gazetecilere değerlendirmede bulundu.

Daha güçlü bir Avrupa'nın NATO içinde ittifaka bağlı olmadan hareket edebileceğini kaydeden Macron, şu ifadeleri kullandı.

  • "İttifak bağlı olmam gereken bir şey değil, seçmem gereken ve birlikte çalıştığım bir şey. Stratejik özerkliğimizi yeniden düşünmeliyiz."

Bu kapsamda Avrupa'nın ABD'den bağımsız savunma kapasitesini geliştirmesi ve NATO içinde daha kararlı bir rol üstlenmesi gerektiğini belirten Macron, şu sözünü vurguladı;

  • "Avrupa, teknoloji ve savunma yetenekleri konusunda daha fazla bağımsızlık kazanmalıdır."

NATO'ya alternatif değil

Macron, Avrupa'nın savunma kapasitesini geliştirme çabasını NATO'ya bir alternatif olarak görmediğini ifade etti.

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