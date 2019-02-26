​Macron'dan İngiltere ve İsrail'e 'Hizbullah' tepkisi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Hiç bir ülkenin, bir parlamentoda partisi olan siyasi bir hareketi terör listesine alamayacağını" söyledi. Macron, "Paris'in, Lübnan hükümetinde yer alan Hizbullah ile siyasi teamülü vardır" diye konuştu.

İngiltere Hizbullah'ı terör örgütü ilan etmişti

İngiliz İçişleri Bakanlığı, dün Lübnan Hizbullahı'nı siyasi kanadı dahil terör örgütleri listesine aldığını duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'daki Hizbullah'ın yanı sıra Afrika'da faaliyet gösteren Anasır el-İslam ve JNIM örgütlerinin de terör listesine alındığı bildirilmişti.

Değişikliğin 1 Mart'ta yürürlüğe gireceği belirtilen açıklamada, kararın parlamentonun onayına tabi olacağı ifade edilmişti.

İngiltere daha önce Hizbullah'ın sadece askeri kanadını terör listesine almıştı.

Bakanlık açıklamasında, DHKP-C'nin kullandığı DHKC, DHKP ve DHKC/SPB isimlerinin de terör listesine alınacağı belirtilmişti.

İngiltere'de terör listesindeki bir gruba üye olmak veya destek çağrısında bulunmak 10 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor. Terör listesindeki örgütlere ait sembollerinin taşınması yasaklanıyor.