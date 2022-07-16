Macron'dan uyarı: Kış sert geçecek tasarruf yapın

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, işletmeleri, devlet kurumlarını ve haneleri daha fazla enerji tasarrufu yapmaya çağırdı. Macron’un çağrısı, Rusya’nın gaz tedarikini kesme ihtimalinin konuşulduğu ve Ukrayna’daki savaşın uzayabileceğine dair endişelerin arttığı bir dönemde geldi. Bastille Günü’yle ilgili açıklama yapan Macron, “Rusya, şimdiden gaz dağıtımını kesmeye başladı ve enerjiyi savaşta silah olarak kullanacağının mesajını veriyor” dedi. Macron, “Tamamen Rus gazı olmadan idare etmemiz gereken bir senaryoya hazırlanmalıyız. Bu muhtemel. Genel seferberliğe ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı. Diğer taraftan Fransız lider, Avrupa’nın, enerji tasarrufunun yanı sıra gaz tedarikini çeşitlendirmesi ve kış mevsimi için stok yapması gerektiğini dile getirdi. Financial Times’ın haberine göre, Macron, “Savaş alanında bu yaz ve sonbahar çok zor olacak” diye ekledi. Macron ayrıca, Ukrayna’daki savaşın uzayacağına inanıyor. Bu yüzden Batılı ülkelerin, Devlet Başkanı Volodimir Zelenski hükümetini ve Ukrayna ordusunu desteklemeye devam etmesi gerektiğini kaydetti.

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DÜNYA Fransa’da enerji krizine 3 ayaklı hazırlık