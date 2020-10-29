Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Macronun diplomatik taciz hücresi
AVRUPA

Macron’un diplomatik taciz hücresi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dış politikasını oluşturan ekipteki üst düzey danışmanların çalışanlara ağır baskı ve şantaj yaptığı, sözlü olarak taciz ve tehdit ettiği ileri sürüldü. Pa- ris’teki yabancı diplomatlar ve büyükelçilerin de üst düzey danışmanların “kaba ve kibirli” tavrından bıktığı belirtildi. Macron tarafından korunan danışman ekibin, ülkenin dış politikasına zarar verdiği savunuldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız dış politikasını felakete sürüklüyor.
Fransız dış politikasını felakete sürüklüyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dış politikasını yürüten ekibin yöneticilerinin başka ülkelerin diplomatlarına kaba ve kibirli bir tavırla yaklaşması ayrıca yetkin olmamaları nedeniyle ülkenin zarar gördüğü belirtilirken, üst düzey danışmanlara Elysee içinde ağır suçlamalar ve eleştiriler getiriliyor. Politico'nun internet sitesinde çıkan yazıda Macron'un Elysee Sarayı'nda dış politika oluşturulurken perde arkasında neler yaşandığı aktarıldı. Yazıya göre, Macron "dünya sahnesinde iş birliği ve 'yapabiliriz' tavrını vurguluyor ancak perde arkasında dış politikasını oluşturan ofis, husumetler ve işlevsiz bir çalışma ortamı yaratmakla" suçlanıyor.

DÜŞMANCA TAVIR

Macron'un "diplomasi hücresi" olarak bilinen ofisle ilgili artan söylentiler, şikayetler ve iki danışmanın bu yaz ruhsal çöküntüyle doktor raporu alarak uzun süreli izne çıkması üzerine Elysee Sarayı, çalışma ortamının soruşturulması için dışarıdan danışmanlarla anlaştı. Soruşturmada durumun dedikodu ve çekişmeden öte bir hal aldığı belirtildi. Politico muhabirinin görüştüğü birçok yetkili ve diplomat da ofiste moral çöküntü ve baskıcı zihniyet olduğunu, ofisteki zayıf koordinasyon veya yönetimin diğer birimlerine, başka ülkelere ve Paris'teki diplomatik camiaya olan düşmanca tavır nedeniyle Macron'un dış politikasının zaman zaman zarar gördüğünü söyledi.

ŞANTAJ İDDİALARI

Suçlamaların odağında ise Macron'un Ortadoğu uzmanı üst düzey diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne ile Bonne'un yardımcısı Alice Rufo bulunuyor. Özellikle bu iki kişi hakkında sözlü taciz, saldırgan e-postalar, başkanın ofisindekileri "sırtından bıçaklama" ve şantaj iddiaları dile getirildi. Bonne ve Rufo'nun ekipteki kişileri ağlatana kadar bağırdıkları, sürekli talimat değiştirerek aynı işleri tekrar tekrar yaptırdıkları, Fransa'nın büyükelçiliklerindeki atamalarla ilgili çalışanlara "atamayı engelleyebileceklerine yönelik" tehdit edici ifadeler kullandıkları belirtildi. İki danışmanın birbirlerinin arkasından konuştukları da iddialar arasında yer aldı.

PARİS'TEKİ BÜYÜKELÇİLER ŞİKAYETÇİ

Bonne ve Rufo'nun tavrından Paris'teki yabancı ülke diplomatlarının da şikayetçi oldukları ortaya çıktı. İki yetkilinin tavrı "kaba ve kibirli" olarak tanımlayan birçok büyükelçi ve diplomat, aradıklarında Bonne ve Rufo'ya ulaşamadıklarını, mesajlarına cevap alamadıklarını, görüşme imkanı bulamadıklarını söyledi. G20 üyesi bir ülkenin büyükelçisi, "Büyükelçiler Elysee'den ve sarayın kabalığından yüzde 100 bıkmış durumda. Büyükelçiler, kendi başkentlerinde Macron'un iyiliği için çok da çaba sarf etmiyor. Bu durum Elysee'nin diplomatik camiayla ilişkisine inanılmaz hasar verdi." dedi.

DIŞİŞLERİ BÜROKRASİSİ RAHATSIZ

Fransa Dışişleri Bakanlığı diplomatlarının da Elysee'nin dış politika ekibinden rahatsız olduğu kaydedildi. Geleneksel olarak Fransız dış politikasında Cumhurbaşkanının asıl oyuncu, Dışişleri Bakanının ise ikincil pozisyonda olduğu hatırlatılarak bu durumun Macron'un danışmanlarına dış politika oluşturmada sıra dışı bir yetki verdiği vurgulandı. Macron'un dış politika danışmanlarının yetersizliği de Fransız yönetiminde konuşulan konular arasında bulunuyor. Elysee Sarayı'ndaki bazı yetkililer, Macron'un dış politika ofisindeki önemli boş görevlere az talep olduğunu, birçok önemli bürokratın, diplomatın veya dış politika uzmanının burada çalışmayı tercih etmediğini belirtti.

Abone Ol Google News
Avrupabarbarlığa geri dönüyor

Avrupa barbarlığa geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın akıbetine işaret etti.
Katillersürüsü!

Katiller sürüsü!

​Ermenistan sivilleri hedef alamaya devam ediyor.
Zorunlu değilse dışarı çıkmayın

Zorunlu değilse
dışarı çıkmayın

​Sağlık Bakanı Koca vatandaşları uyardı.
Mavi Vatan'ın<br>yeni muhafızı

Mavi Vatan'ın
yeni muhafızı

​2021'in ilk çeyreğinde atış testleri yapılacak.
Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası

Kadına şiddetle mücadelede yeni yol haritası

Atılacak adımlar 2021 programına girdi.
Dinamik fiyatlandırma <br>seneye devrede

Dinamik fiyatlandırma
seneye devrede

​Otoyol ve köprülerde yeni dönem başlıyor.
Ona ümmet olmak <br>onurumuzdur

Ona ümmet olmak
onurumuzdur

​Mevlit Kandili, dün tüm yurtta dualarla idrak edildi.
Yıldırım harekat!

Yıldırım harekat!

Bugüne kadar 137 terörist etkisiz hale getirildi.
Acil servisler <br>tıklım tıklım

Acil servisler
tıklım tıklım

Koronavirüs, ​İstanbul'da yeniden zirve yaptı.
Günde<br>250 kişi geliyor

Günde
250 kişi geliyor

​Girişler yasaklandı ama yine de ilgi odağı.
Merkez Bankası <br>sıkı duracak

Merkez Bankası
sıkı duracak

​Salgında ikinci dalga tahminleri değiştirdi.
​Asam'dan Macron'a tepki

​Asam'dan Macron'a tepki

ASAM yönetim kurulu başkanı Doğanay: Bir dakika Mösyö Macron
Macron'u çizdi <br>işini kaybetti

Macron'u çizdi
işini kaybetti

İşte ​Fransa'da ifade özgürlüğü.
Ahlaksız dergiye soruşturma

Ahlaksız dergiye soruşturma

​Başsavcılık, resen soruşturma başlattı.
Her an harekete geçebiliriz

Her an harekete geçebiliriz

​Suriye'de yeni harekat sinyali.
Macron'un diplomatik <br>taciz hücresi

Macron'un diplomatik
taciz hücresi

​Danışmanlarının çalışanları taciz ve tehdit ettiği ortaya çıktı.
Moise Kean'i durduramadık

Moise Kean'i durduramadık

Birçok fırsata giren temsilcimiz PSG'ye diş geçiremedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.