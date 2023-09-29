Macron'un eski yakın korumasının 3 yıllık hapis cezası onandı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Korsika'ya özgü bir özerklik" çağrısı yaparak, Ada'daki bağımsızlık yanlıları ve sağcılara özerklik konusunda bir metinde uzlaşmaları için 6 ay süre tanıdı. Fransız aşırı sağı, özerklik yanlılarının Korsikacaya resmi statü verilmesi talebine şiddetle karşı çıkıyor.