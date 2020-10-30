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AVRUPA

Macron’un istediği buydu

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un başını çektiği “İslam ile savaş” stratejisinin ikinci adımı sahneye koyuldu. Nice kentinde bıçaklı bir saldırgan Notre Dame Kilisesi yakınlarında üç kişiyi katletti. Fransız medyasına göre öldürülen bir kadın ve erkeğin boğazları kesildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa’da kiliseye saldırı: 3 ölü
Fransa’da kiliseye saldırı: 3 ölü

Fransa’da Cumhurbaşkanı Macron’un başını çektiği “İslam’la savaş” stratejisinin ikinci adımı sahneye konuldu. Nice kentinde bıçaklı bir saldırgan Notre Dame Kilisesi yakınlarında 3 kişiyi katletti. Polis tarafından vurulan saldırgan yaralı olarak gözaltına alındı. Fransız medyası öldürülen bir kadın ve erkeğin boğazlarının kesildiğini iddia etti. Nice Belediye Başkanı Christian Estrosi’nin “Bugün, İslami faşizme yeni kurbanlar vererek çok daha ağır bedeller ödemekteyiz” sözleri Müslümanlara yönelik yeni baskıların işareti oldu. İçişleri bakanlığında kriz toplantısı düzenlendi, Fransa Terörle Mücadele Savcılığı da saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Fransız konsolosluğunu hedef alan bıçaklı saldırıda da bir güvenlik görevlisi yaralandı. Suudi Arabistan vatandaşı olan 40 yaşındaki saldırgan yakalandı.

TÜRKİYE’DEN KINAMA

Türkiye Nice’teki saldırıya kınadı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Terörün dini, dili, rengi yoktur. Terörün ve aşırıcılığın her türüne karşı kararlılıkla ve dayanışma içinde mücadele edeceğiz” derken, Dışişleri Bakanlığı ise şu açıklamayı yaptı: “Hiçbir sebep, bir insanın canına kıyılmasını mazur gösteremez, şiddeti meşrulaştıramaz. Kutsal bir ibadet mekânında böyle vahşi bir saldırıyı düzenleyenlerin, dini, insani, ahlaki değerlerden nasibini almadığı açıktır. Terörün farklı türleriyle mücadele eden ve terör nedeniyle vatandaşlarını kaybeden bir ülke olarak, Nice şehri sakinleri başta olmak üzere, Fransız halkıyla terör ve şiddete karşı dayanışma içinde olduğumuzu vurguluyoruz.”

  • Tahrike devam
  • Olay yerinde incelemelerde bulunan Macron, İslam düşmanlığını tırmandıracak bir açıklama yaptı. Fransız Cumhurbaşkanı saldırıyı “İslamcı terör saldırısı” olarak niteleyerek bölgede görev yapan asker sayısını da 3 binden 7 bine çıkarttığını açıkladı.
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