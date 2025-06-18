Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Mağrib Direniş Konvoyu aktivistleri kayıp

Mağrib Direniş Konvoyu aktivistleri kayıp

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:0018/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gözaltında bulunan 5 kişinin serbest bırakılması için gönüllü avukatlar da devreye girerek, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası makamları harekete geçirmek için mektup gönderdi.
Gözaltında bulunan 5 kişinin serbest bırakılması için gönüllü avukatlar da devreye girerek, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası makamları harekete geçirmek için mektup gönderdi.

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla Cezayir ve Tunus’tan yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu, Libya’da darbeci Hafter’e bağlı güçlerin izin vermemesi nedeniyle Sirte’de durdurulmuştu. Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan ve Tunus, Cezayir, Libya, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin sivilin katıldığı konvoy dünyanın dört bir yanından destek ve ilgi görmüştü. Ancak Mısır’ın Refah sınırına yürüyüşe izin vermemesinin ardından Libya’da da Mağrib Direniş Konvoyu engellemelerle karşı karşıya kaldı. Konvoy 12 Haziran’da ülkenin doğusundaki darbeci Halife Hafter güçlerinin kontrolü altındaki Sirte’de durdurularak sert müdahaleye maruz kaldı. Konvoy katılımcılarından 10 kişi gözaltına alınarak bilinmeyen bir adrese götürüldü. 3 Cezayirli, 3 Tunuslu, 3 Libyalı ve 1 Sudanlı aktivistten günlerce haber alınamadı. Konvoyun gönüllü avukatlarının çabaları neticesinde dün 5 aktivist serbest bırakıldı.

Darbeci Hafter güçlerinin bilinmeyen bir yere götürdüğü sivillerin serbest bırakılması talebini duyuran Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonu ve Mağrib Direniş Konvoyu Yönlendirme Komitesi temsilcileri, uluslararası kurumlara acil kodlu talep gönderdi. Temsilciler, gözaltına alınan katılımcıların sadece Bingazi’de olduklarını, hangi hapishanede bulundukları ya da gözaltı koşullarını bilmediklerini ifade ederek, “Konvoy, tüm tutuklular serbest bırakılmadıkça ve güvenliği garanti edilmedikçe yerini değiştirmeyecek veya rotasına devam etmeyecek” diye bildirdi. Gözaltında bulunan 5 kişinin serbest bırakılması için gönüllü avukatlar da devreye girerek, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası makamları harekete geçirmek için mektup gönderdi. Mektupla, ilgili uluslararası insan hakları mekanizmalarının devreye sokulması ve sivillerin derhal serbest bırakılması talep edildi.


#Gazze
#Mağrib Direniş Konvoyu
#aktivist
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Akaryakıt fiyatları yeniden değişti: 18 Haziran 2025 benzine, motorine, LPG'ye, mazota zam, indirim var mı?