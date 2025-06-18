Mağrib Direniş Konvoyu aktivistleri kayıp

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla Cezayir ve Tunus’tan yola çıkan Mağrib Direniş Konvoyu, Libya’da darbeci Hafter’e bağlı güçlerin izin vermemesi nedeniyle Sirte’de durdurulmuştu. Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan ve Tunus, Cezayir, Libya, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin sivilin katıldığı konvoy dünyanın dört bir yanından destek ve ilgi görmüştü. Ancak Mısır’ın Refah sınırına yürüyüşe izin vermemesinin ardından Libya’da da Mağrib Direniş Konvoyu engellemelerle karşı karşıya kaldı. Konvoy 12 Haziran’da ülkenin doğusundaki darbeci Halife Hafter güçlerinin kontrolü altındaki Sirte’de durdurularak sert müdahaleye maruz kaldı. Konvoy katılımcılarından 10 kişi gözaltına alınarak bilinmeyen bir adrese götürüldü. 3 Cezayirli, 3 Tunuslu, 3 Libyalı ve 1 Sudanlı aktivistten günlerce haber alınamadı. Konvoyun gönüllü avukatlarının çabaları neticesinde dün 5 aktivist serbest bırakıldı.

Darbeci Hafter güçlerinin bilinmeyen bir yere götürdüğü sivillerin serbest bırakılması talebini duyuran Filistin İçin Ortak Eylem Koordinasyonu ve Mağrib Direniş Konvoyu Yönlendirme Komitesi temsilcileri, uluslararası kurumlara acil kodlu talep gönderdi. Temsilciler, gözaltına alınan katılımcıların sadece Bingazi’de olduklarını, hangi hapishanede bulundukları ya da gözaltı koşullarını bilmediklerini ifade ederek, “Konvoy, tüm tutuklular serbest bırakılmadıkça ve güvenliği garanti edilmedikçe yerini değiştirmeyecek veya rotasına devam etmeyecek” diye bildirdi. Gözaltında bulunan 5 kişinin serbest bırakılması için gönüllü avukatlar da devreye girerek, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası makamları harekete geçirmek için mektup gönderdi. Mektupla, ilgili uluslararası insan hakları mekanizmalarının devreye sokulması ve sivillerin derhal serbest bırakılması talep edildi.