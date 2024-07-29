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Dünya

Mali'de Wagner'e ağır darbe

Mali'de ordu ile isyancı Tuaregler arasında yeniden başlayan çatışmalar Cezayir sınırında yoğunlaştı. Üç gündür devam eden çatışmalarda, Tuaregler tarafından pusuya düşürülen Mali ordusu ve beraberindeki Rus Wagner güçleri ağır kayıp verdi. Saldırıda en az 20 Wagner savaşçısı öldü, zırhlı araçlar ele geçirildi ve bir helikopter düşürüldü.

04:00 - 29/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:36 - 29/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Mali'nin kuzeyinde Cezayir ile isyancı Tuareg güçleri arasında geçen haftadan beri devam eden çatışmalarda, 2021 yılından beri ülkede olduğu belirtilen Rus Wagner paralı asker gücünün ağır kayıp verdiği belirtildi. Tuareg güçlerini sosyal medya hesaplarından Cumartesi günü yaptıkları paylaşımlarda Cezayir sınırındaki çatışmalarda Wagner güçleri ve Mali ordusundan çok sayıda askeri öldürdüklerini ve düzinelercesini yaraladıklarını açıkladılar. Buna karşın Mali ordusu çatışmalarda iki askerin öldüğünü ve 20 isyancının öldürüldüğünü savundu.

Çatışmalar devam ediyor

Mali ordusundan yapılan açıklamada, üç gün süren çatışmaların ardından Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında teröristlere ait 5 hedefin vurulduğu duyuruldu. Açıklamada, "terörist koalisyona" karşı şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtilerek, bölgedeki durumun yakından takip edildiği vurgulandı.

Zırhlı araçlar ve helikopter vuruldu

Buna karşın Mali'nin kuzeyinde 2015'te Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) Tinzaouatene kasabasında Rus Wagner askerleriyle devriye gezen Mali birliklerinin "bozguna uğratıldığını", 10 askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askerin yaralandığını ve zırhlı araçların ele geçirildiğini kaydetti. İsyancı grup aynı zamanda bir askeri helikopteri de düşürdüğünü belirtti.

Görüntüler yayınlandı

Sosyal medyada CSP-DPA yanlısı hesaplar da Wagner askerlerine ait olduğunu iddia ettikleri görüntüleri paylaştı ve 30'dan fazla Wagner askerinin çatışmalarda öldürüldüğünü öne sürdü.

Rus kanalları doğruladı

Rus Telegram hesaplarında da Tuareg isyancılarının iddialarını doğrulayan paylaşımlar yapıldı. Rusya'da War Gonzo ismiyle tanınan önde gelen bir askeri blogger Semyon Pegov Telegram'da paylaştığı mesajında, "Mali'de ordu birlikleriyle birlikte görev yapan Wagner PMC çalışanları öldürüldü, bazıları esir alındı" bilgisini paylaştı. Rus güvenlik kaynaklarına yakın olduğu belirtilen The Baza Telegram haber kanalı da, en az 20 Wagner savaşçısının öldürüldüğünü belirtti. Saldırıda Wagner komutanı Anton Elizarov'un da öldürüldüğü açıklandı. Mali'nin kuzeyindeki çatışmaları sonlandırmak için 2015'te CMA ile imzalanan "Cezayir Barış ve Uzlaşı Anlaşması" Mali tarafından Ocak 2024'te feshedilmişti.



#Mali
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#Tuaregler
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