|
Reklam
Reklam
Dünya

Maraş'a yardıma koşmuştu: İsrail katletti

Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimci terörü azdı. Huvara kasabasına baskın düzenleyen fanatikler, Filistinlilere ait ev, iş yeri ve araçları ateşe verdi. Saldırılarda Kahramanmaraş’a gelip arama kurtarma çalışmalarına katılan 37 yaşındaki Sameh Aqtash karnına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı.

Dış Haberler
Dış Haberler
04:00 . 28/02/2023 Salı
Yeni Şafak
Kahramanmaraş’a gelip arama kurtarma çalışmalarına katılan 37 yaşındaki Sameh Aqtash, İsrail tarafından vurularak şehit düştü.

Kahramanmaraş’a gelip arama kurtarma çalışmalarına katılan 37 yaşındaki Sameh Aqtash, İsrail tarafından vurularak şehit düştü.

İşgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi fanatik yerleşimci terörü kontrolden çıktı. Yüzlerce yüzlerce Yahudi yerleşimci, önceki gün iki Yahudi yerleşimcinin öldürülmesini bahane ederek, Nablus kentinde organize saldırılar düzenledi, Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve aracı ateşe verdi. Saldırılarda 37 yaşındaki Sameh Aqtash adlı Filistinli şehit oldu. Aqtash’ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’ye geldiği ve arama-kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra ülkesine döndüğü ortaya çıktı. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, Aqtash’ın Nablus’a bağlı Zatera beldesinde İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralandığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.

İTFAİYEYE BİLE SALDIRDILAR

Yahudi yerleşimciler bölgede görev yapan ambulans ve itfaiye araçlarına taşlı saldırılar düzenlendi. Ambulanslar yaralanan Filistinlilere müdahale etmekte güçlük çekerken, İtfaiye ekipleri, molotofkokteylli saldırılarda çıkan yangınlara çok geç müdahale edebildi. Filistinlilere ait yerleşim yerlerine sistematik baskınlar düzenleyen İsrail işgal güçlerinin Yahudi yerleşimcilerin aşırılıklarına göz yumması, olayların büyümesindeki en önemli etken olarak görülüyor. Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimci saldırılarının, Batı Şeria’da yasa dışı yerleşim birimleri tartışmaları sonucu oluşan krizin çözümünü engellemek amacıyla yapıldığını belirtti.

İsrail terörü katlanarak büyüyor

Önceki günde Nablus’a bağlı Burin köyünde Filistinlilerin evlerine saldıran yerleşimciler 2 otomobili ateşe vermişti. Selfit’in batısındaki Er-Ras bölgesinde tarlasında çalışan bir Filistinli çiftçi de ailesiyle silahlı Yahudi yerleşimci bir grubun saldırısına uğramıştı. Çoğu ağır silahlı şekilde gezen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere karşı taşlı, sopalı ve biber gazlı saldırılar, ev ve araç kundaklama, zeytinlik ve tarlalara zarar verme ve yağmalama gibi şiddet eylemlerinde bulunuyor. Ayrıca İsrail güçleri, 22 Şubat’ta Nablus kentine düzenlediği baskında, 11 Filistinliyi öldürmüş, 6’sı ağır 100’den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

İSRAİLLİ VEKİL: KÜL OLMASINI İSTERDİM

Diğer yandan İsrailli siyasilerden Filistinli yerleşimci terörüne destek veren skandal açıklamalar geldi. Netanyahu koalisyonunun ortağı olan aşırı sağcı Otzma Yehudit Partisi milletvekili ve İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Zvika Fogel, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının desteklediğini belirterek, eylemlerin gerçekleştiği Huvara’nın tamamen yanmasını istediğini kaydetti. İsrail radyosu Galey Israel’e konuşan Fogel, “Tamamen yanmış ve kül olmuş bir Huvara, görmek istediğim bu. İsrail güvenlik güçlerinin müdahale etmediği köyleri yakmamız gerekiyor” dedi. Saldırılarla ilgili “çok iyi oldu” diyen Fogel, Netanyahu hükümetini yeterli sertlikte müdahale edememekle eleştirdi. Eski Başbakan Yair Lapid ise Fogel’in açıklamalarına tepki gösterirken, “Fogel teröre tahrik suçundan hapse girmeli” dedi. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı.

NETANYAHU YÖNETİMİ KIŞKIRTIYOR

Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonrası Filistin yönetiminden de açıklama geldi. Filistin resmi haber ajansında (WAFA) yer alan yazılı açıklamada, “Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’daki saldırıları mevcut krizin çözümüne yönelik uluslararası çabaları engellemeyi amaçlıyor.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Nablus’ta Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar hakkında, “İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirilen terör eylemleri” nitelendirmesi yapıldı. Filistin yönetimi, saldırıların “aşırı sağcı İsrail hükümetindeki bazı bakanların tutumlarının etkisiyle” gerçekleştiğini belirterek olayların “kimsenin tahmin edemeyeceği etki tepki sarmalına gidebileceği” konusunda uyardı.


#Filistin
#İsrail
#Deprem
#Batı Şeria
#Sameh Aqtash
2 saat önce
default-profile-img
Maraş'a yardıma koşmuştu: İsrail katletti
İngiltere’den bir porsiyon döner kampanyası: Saraybosnalı Benjamin çay satarak 16 bin TL topladı
Arap dünyasından Şam’a üst düzey ziyaret
Adıyaman’dan helallik istiyorum: Ata yurdunuzu terk etmeyin
Aramızda derin bağlar var: Mısır’dan 10 yıl sonra Türkiye’ye ilk ziyaret
Gastronomi yüzde 80 yara aldı: 2-3 milyon turist geliyordu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.