Maraş'a yardıma koşmuştu: İsrail katletti

İşgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi fanatik yerleşimci terörü kontrolden çıktı. Yüzlerce yüzlerce Yahudi yerleşimci, önceki gün iki Yahudi yerleşimcinin öldürülmesini bahane ederek, Nablus kentinde organize saldırılar düzenledi, Filistinlilere ait çok sayıda ev, iş yeri ve aracı ateşe verdi. Saldırılarda 37 yaşındaki Sameh Aqtash adlı Filistinli şehit oldu. Aqtash’ın, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye’ye geldiği ve arama-kurtarma çalışmalarına katıldıktan sonra ülkesine döndüğü ortaya çıktı. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, Aqtash’ın Nablus’a bağlı Zatera beldesinde İsrail güçleriyle yerleşimcilerin silahlı saldırısı sonucu gerçek mermiyle karnından yaralandığı ve hayatını kaybettiği bildirildi.

İTFAİYEYE BİLE SALDIRDILAR

Yahudi yerleşimciler bölgede görev yapan ambulans ve itfaiye araçlarına taşlı saldırılar düzenlendi. Ambulanslar yaralanan Filistinlilere müdahale etmekte güçlük çekerken, İtfaiye ekipleri, molotofkokteylli saldırılarda çıkan yangınlara çok geç müdahale edebildi. Filistinlilere ait yerleşim yerlerine sistematik baskınlar düzenleyen İsrail işgal güçlerinin Yahudi yerleşimcilerin aşırılıklarına göz yumması, olayların büyümesindeki en önemli etken olarak görülüyor. Filistin yönetimi, Yahudi yerleşimci saldırılarının, Batı Şeria’da yasa dışı yerleşim birimleri tartışmaları sonucu oluşan krizin çözümünü engellemek amacıyla yapıldığını belirtti.

İsrail terörü katlanarak büyüyor

Önceki günde Nablus’a bağlı Burin köyünde Filistinlilerin evlerine saldıran yerleşimciler 2 otomobili ateşe vermişti. Selfit’in batısındaki Er-Ras bölgesinde tarlasında çalışan bir Filistinli çiftçi de ailesiyle silahlı Yahudi yerleşimci bir grubun saldırısına uğramıştı. Çoğu ağır silahlı şekilde gezen Yahudi yerleşimciler, Filistinlilere karşı taşlı, sopalı ve biber gazlı saldırılar, ev ve araç kundaklama, zeytinlik ve tarlalara zarar verme ve yağmalama gibi şiddet eylemlerinde bulunuyor. Ayrıca İsrail güçleri, 22 Şubat’ta Nablus kentine düzenlediği baskında, 11 Filistinliyi öldürmüş, 6’sı ağır 100’den fazla Filistinliyi de yaralamıştı.

İSRAİLLİ VEKİL: KÜL OLMASINI İSTERDİM

Diğer yandan İsrailli siyasilerden Filistinli yerleşimci terörüne destek veren skandal açıklamalar geldi. Netanyahu koalisyonunun ortağı olan aşırı sağcı Otzma Yehudit Partisi milletvekili ve İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Başkanı Zvika Fogel, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının desteklediğini belirterek, eylemlerin gerçekleştiği Huvara’nın tamamen yanmasını istediğini kaydetti. İsrail radyosu Galey Israel’e konuşan Fogel, “Tamamen yanmış ve kül olmuş bir Huvara, görmek istediğim bu. İsrail güvenlik güçlerinin müdahale etmediği köyleri yakmamız gerekiyor” dedi. Saldırılarla ilgili “çok iyi oldu” diyen Fogel, Netanyahu hükümetini yeterli sertlikte müdahale edememekle eleştirdi. Eski Başbakan Yair Lapid ise Fogel’in açıklamalarına tepki gösterirken, “Fogel teröre tahrik suçundan hapse girmeli” dedi. Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı.

NETANYAHU YÖNETİMİ KIŞKIRTIYOR

Yahudi yerleşimcilerin saldırıları sonrası Filistin yönetiminden de açıklama geldi. Filistin resmi haber ajansında (WAFA) yer alan yazılı açıklamada, “Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria’daki saldırıları mevcut krizin çözümüne yönelik uluslararası çabaları engellemeyi amaçlıyor.” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin Nablus’ta Filistinlilere yönelik düzenlediği saldırılar hakkında, “İsrail ordusunun koruması altında gerçekleştirilen terör eylemleri” nitelendirmesi yapıldı. Filistin yönetimi, saldırıların “aşırı sağcı İsrail hükümetindeki bazı bakanların tutumlarının etkisiyle” gerçekleştiğini belirterek olayların “kimsenin tahmin edemeyeceği etki tepki sarmalına gidebileceği” konusunda uyardı.



