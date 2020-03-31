Maske yerine şnorkel: Avrupa'da tıbbi ekipmanlara alternatif aranıyor

Avrupa'da bazı hastanelerde şnorkel ve maskeler dönüştürülerek tıbbi ekipman olarak kullanılmaya başlandı.

Avrupa sağlık personeli ve ekipman yetersizliği ile zor günler geçiriyor. Çoğu hastanede maske, solunum cihazı eksikliği sorunu yaşıyor. 10 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği İtalya'da bazı hastanelerde şnorkelden oluşturulmuş solunum cihazları kullanılmaya başlandı.

Şnorkeller 3D üretimi bağlantı parçalarıyla birleştirilerek solunum cihazı oluşturuluyor. Doktorların ağır olmayan hastalarda 3d yazıcılarla üretilmiş şnorkelleri kullandığı ağır vakalarda ise hastaların yoğun bakımdaki ünitelere bağlandığı belirtildi.

Öte yandan Fransa'da da Belfort-Montbéliard Teknoloji üniversite tarafından, spor giyim mağazası Decathlon'un dalış maskelerinin cerrahi maske haline getirildiği açıklandı. Üniversite modifikasyon ile günde 60 maske ürettiğini belirtiyor. İtalya'nın virüsün merkez üssü haline geldiği kıtada birçok ülke giderek artan hasta sayısı ile başa çıkmaya çalışıyor. İtalya, Fransa, Almanya ve Çekya Çin'den maske bekliyor. ş