Dünya Maske yerine şnorkel Avrupada tıbbi ekipmanlara alternatif aranıyor
AVRUPA

Maske yerine şnorkel: Avrupa'da tıbbi ekipmanlara alternatif aranıyor

Koronanavirüsün merkez üssü haline gelen Avrupa'da tıbbi ekipman eksikliği hastanelere zor günler yaşatıyor. Fransa ve İtalya'da spor giyim markalarının dalış maskeleri, cerrahi maske ve solunum cihazı olarak kullanılmaya başlandı. 3D yazıcılarla modifikasyona uğrayan dalış maskeleri, şnorkeller hem solunum cihazı hem de cerrahi maske olarak kullanılıyor.

Haber Merkezi Diğer
Avrupa'da bazı hastanelerde şnorkel ve maskeler dönüştürülerek tıbbi ekipman olarak kullanılmaya başlandı.
Avrupa'da bazı hastanelerde şnorkel ve maskeler dönüştürülerek tıbbi ekipman olarak kullanılmaya başlandı.

Avrupa sağlık personeli ve ekipman yetersizliği ile zor günler geçiriyor. Çoğu hastanede maske, solunum cihazı eksikliği sorunu yaşıyor. 10 binden fazla insanın yaşamını yitirdiği İtalya'da bazı hastanelerde şnorkelden oluşturulmuş solunum cihazları kullanılmaya başlandı.

Şnorkeller 3D üretimi bağlantı parçalarıyla birleştirilerek solunum cihazı oluşturuluyor. Doktorların ağır olmayan hastalarda 3d yazıcılarla üretilmiş şnorkelleri kullandığı ağır vakalarda ise hastaların yoğun bakımdaki ünitelere bağlandığı belirtildi.

Öte yandan Fransa'da da Belfort-Montbéliard Teknoloji üniversite tarafından, spor giyim mağazası Decathlon'un dalış maskelerinin cerrahi maske haline getirildiği açıklandı. Üniversite modifikasyon ile günde 60 maske ürettiğini belirtiyor. İtalya'nın virüsün merkez üssü haline geldiği kıtada birçok ülke giderek artan hasta sayısı ile başa çıkmaya çalışıyor. İtalya, Fransa, Almanya ve Çekya Çin'den maske bekliyor. ş

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