Mehmetçik Libya'ya gelmeli

Libya’nın yasal meşrû temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) İçişleri Bakanı Fethi Başağa, hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter’in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye’den resmi olarak askeri destek isteyeceklerini açıkladı. Başağa, başkent Tunus’ta basın toplantısında, darbeci general Halife Hafter’in ülkesinde Birleşik Arap Emirlikleri’ne askeri üs verdiğini belirterek, Rus güvenlik şirketi Wagner’e mensup yabancı savaşçılar, Cancavid milisleri ve Çadlı isyancıların cephede beraber savaştığını söyledi. Başağa, “Hava üslerini yabancı devletlere açan Hafter’in paralı güçlerine karşı koymak için Türkiye’den resmi olarak askeri destek isteyeceğiz” diye konuştu. Libya’nın uluslararası tanınırlığa sahip meşru bir hükümetinin bulunduğunu, uluslararası toplum nezdinde de tek temsilcisinin bu hükümet olduğunu vurgulayan Başağa, BM himayesinde gerçekleşecek ve tüm Libyalıları kapsayacak bir girişimi de memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti. Öteyandan Reuters Haber Ajansı, Libya'nın Türkiye'den resmi olarak askeri destek talebinde bulunduğu duyurdu.

Ruslar cirit atıyor

Rus askerleri bölgede.

Libya'da terörist Hafter'i paralı askerlerle destekleyen Rusya, bu ülkede iki ayrı şirketle varlık gösteriyor. Rusya Devlet Başkanı Putin'e bağlı bir işadamının yönettiği Wagner firması dışında, 'Merkezî Güvenlik Ajansı' isimli (RSB) bir şirket de Libya'da Hafter'e bağlı çalışıyor. RSB personelini Bingazi'de gösteren fotoğraflar şirketin internet sitesinde yayınlandı. Moskova'nın Libya'da 2 bini aşkın asker bulundurduğu belirtiliyor.

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