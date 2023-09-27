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Dünya

Meksika sınırında ilginç olay: Onarım çalışmalarını fırsat bilip koşarak ABD’ye geçtiler

ABD-Meksika sınırında bulunan duvardaki onarım çalışmasını fırsat bilen göçmenler, Meksika’dan ABD’ye koşarak geçti. Olay çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alınırken, işçilerin koşan göçmenleri şaşkınlıkla izlediği görüldü.

07:56 . 27/09/2023 Çarşamba
IHA
Sınırdaki çalışmayı fırsat bilen göçmenler koşarak ABD’ye geçti

Sınırdaki çalışmayı fırsat bilen göçmenler koşarak ABD’ye geçti

ABD-Meksika sınırında bulunan duvarın Meksika’nın Tijuana şehrindeki kısmında yürütülen onarım çalışmasını göçmenler fırsata çevirdi. Meksika topraklarında bulunan bir grup göçmen, işçilerin duvarda açık bıraktıkları kısımlardan koşarak ABD topraklarına geçti.


Olay çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alınırken, işçilerin koşan göçmenleri şaşkınlıkla izlediği görüldü.


Köpek de ABD tarafına geçti


Görüntülerde ayrıca bir köpeğin de göçmenlere eşlik ettiği görülürken, çevredeki insanlar duruma “Köpek bile kaçıyor” yorumunda bulundu. Sınırı geçen göçmenlere ne olduğu bilinmezken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.




#ABD
#Meksika
#Tijuana
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