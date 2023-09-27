Meksika sınırında ilginç olay: Onarım çalışmalarını fırsat bilip koşarak ABD’ye geçtiler

Görüntülerde ayrıca bir köpeğin de göçmenlere eşlik ettiği görülürken, çevredeki insanlar duruma “Köpek bile kaçıyor” yorumunda bulundu. Sınırı geçen göçmenlere ne olduğu bilinmezken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.