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Meksika'da kaybolan 5 müzisyenin dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı

Meksika'da kaybolan 5 müzisyenin dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı

09:2331/05/2025, Cumartesi
AA
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Grupo Fugitivo müzik grubu.
Grupo Fugitivo müzik grubu.

Uyuşturucu kartellerini öven şarkılar söyleyen "Grupo Fugitivo" adlı müzik grubunun üyelerinin, ağır şekilde darbedildikten sonra öldürüldüğü belirlendi.

Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde
"Grupo Fugitivo"
müzik grubunun 5 üyesi, 25 Mayıs’ta kaybolmalarının ardından ölü bulundu.

Ülkede özellikle "narcocorridos" olarak bilinen ve uyuşturucu kartellerini öven şarkılar seslendiren grupların, suç örgütlerinin hedefi haline geldiği biliniyor.


Şiddetli şekilde darp edildikleri anlaşıldı


Meksika basınında yer alan habere göre, Reynosa kentinde kayıp ihbarı yapılan, cesetleri ormanlık alanda bulunan müzisyenlerin şiddetli şekilde darbedildikleri ve yakıldıkları tespit edildi.



Tamaulipas Eyalet Savcısı Irving Barrios, yaptığı açıklamada müzisyenlerin muhtemelen uyuşturucu kartellerinin tetikçileri tarafından öldürüldüğünü belirtti.


9 kişi gözaltına alındı


Olayla bağlantılı olarak Cartel del Golfo’nun "Los Metros" fraksiyonuna mensup oldukları değerlendirilen 9 kişi gözaltına alındı.


Müzisyenlerin kaybolmasının ardından aileleri, yetkililere başvurarak yardım talep etmişti. Reynosa Belediyesi önünde protesto düzenleyen aileler, yolu trafiğe kapatmıştı.



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