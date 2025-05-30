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Japonya Suriye'ye karşı yaptırımları kısmen kaldırma kararı aldı

Japonya Suriye'ye karşı yaptırımları kısmen kaldırma kararı aldı

17:0030/05/2025, Cuma
G: 30/05/2025, Cuma
AA
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Japonya, Suriye'ye uygulanan yaptırımları kısmen kaldırma kararı aldıklarını, en az 4 bankanın yaptırım listesinden çıkarılacağını duyurdu.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa, basına yaptığı açıklamada, Baas rejiminin devrildiği Suriye'ye yönelik yaptırımların kısmen kaldırılması kararını kapsamlı değerlendirmeler sonucunda aldıklarını bildirdi.


Hayaşi, Japonya'nın, yıllardır süren kriz nedeniyle yıpranmış Suriye halkının yaşam koşullarını iyileştirmeye katkı sağlaması ve olumlu çabaları desteklemesi gerektiği görüşüne dayanarak bu kararın alındığını belirtti.


İlk aşama

Ülkesinin, Suriye'de barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik etkili önlemler geliştirmek amacıyla G7 ülkeleri ve diğer uluslararası aktörlerle işbirliğini sürdüreceğini kaydeden Hayaşi, uluslararası toplumla uyum içinde hareket edeceklerini vurguladı.


Yaptırımların kaldırılmasının ilk aşamasında, en az 4 banka mal varlıkları dondurulanlar listesinden çıkarılacak.

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