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Almanya Başbakanı Merkel, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Merkel ile Abbas görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Almanya'nın geçtiğimiz yıl Filistin'e 110 milyon euro verdiğini belirten Merkel Filistinlilerin ekonomik ve sosyal olarak iyi bir yaşantıya hakları olduğunu vurguladı. İkili, İsrail ile Filistin arasındaki sorunların siyasi yollarla çözülmesine ilişkin konuştuklarını belirtti.

Haber Merkezi IHA
Almanya Başbakanı Angela Merkel - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas
Almanya Başbakanı Angela Merkel - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Temaslarda bulunmak üzere başkent Berlin’e gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başbakan Angela Merkel ile bir araya geldi. Merkel ve Abbas gerçekleştirdikleri ikili görüşmenin ardından basının karşısına çıktı.

Toplantıda yaptığı konuşmada, İsrail ile Filistin arasındaki sorunların siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurgulayan Merkel, iki devletli çözümünün Orta Doğu ihtilafını çözmek için tek yol olduğu söyledi.

Almanya’nın geçen yıl Filistin’e 110 milyon Euro verdiğini Merkel, Filistinlilerin ekonomik ve sosyal olarak iyi bir yaşantıya hakları olduğunu vurguladı.

  • Filistin Devlet Başkanı Abbas ise konuşmasında iki devletli çözüme hazır olduklarını belirterek, Merkel’e gösterdiği tüm çabadan dolayı teşekkür etti.

Filistinlilere karşı tutumundan dolayı ABD’yi eleştiren Abbas, ABD’nin bölgesel barış ve güvenliğin sağlanmasına yardımcı olmadığına dikkat çekti. ABD’nin Kudüs, Filistinli mülteciler, sınırlar, yerleşim yerleri gibi konuları müzakere masasından kaldırdığı söyleyen Abbas, İki devletli çözüme inanan bazı Avrupa ülkelerin Filistin’i resmi olarak tanımadığı hatırlattı.

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