Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Merkelden tehlikeli açıklama Atinaya göz kırptı
AVRUPA

​Merkel’den tehlikeli açıklama: Atina'ya göz kırptı

Merkel’den tehlikeli açıklama: Atina'ya göz kırptı

Türkiye ile Yunanistan arasında güya arabuluculuk yapan Almanya Başbakanı Merkel’den krizi tırmandıracak bir açıklama geldi. Saldırganlığı ve şımarıklığına rağmen AB ülkelerinden Atina’yı desteklemelerini isteyen Merkel, “AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Angela Merkel
Angela Merkel

Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir arabuluculuğa soyunan ve iki tarafa da diyalog tavsiyesinde bulunan Almanya’dan bir mesaj daha geldi. Geleneksel yaz mevsimi basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz konusunda Atina’ya göz kırptı.

Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak
DÜNYA
Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak

Yunanistan’ın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevleri bulunduğunu ifade eden Merkel, “AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor” dedi.

Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
OYNAT 03:49
Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne?
Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve yoğun olarak Türkiye ilişkileri ele aldığını aktaran Merkel, “Bu ilişkiler çok yönlü. Türkiye, NATO müttefikidir. İhtilaf, iki NATO üyesi arasında. Bu bizi kayıtsız bırakamaz. Bu nedenle bile ittifak içindeki bu şeyleri açıklığa kavuşturmak lazım” yorumunda bulundu. Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da sık sık konuştuklarını belirterek, yeni bir görüşme olması halinde bundan herkesin haberdar olacağını kaydetti.
Abone Ol Google News
Ankara alarm veriyor

Ankara alarm veriyor

​İşte ilçe ilçe koronavirüs yoğunluk haritası...
Bakan Karaismailoğlu sahada

Bakan Karaismailoğlu sahada

"Bir iki güne bunların eserlerini unutacağız."
Hakkında soruşturma açıldı

Hakkında soruşturma açıldı

​Libya İçişleri Bakanı 'tedbir amaçlı' görevden alındı.
İkincisi daha ağır

İkincisi daha ağır

Uzmanlar dünyada bilinen ilk örnek olduğunu söyledi.
Çobanlıktan tıp fakültesine <br>uzanan başarı öyküsü

Çobanlıktan tıp fakültesine
uzanan başarı öyküsü

Derslerine koyunların arasında çalıştı.
Aracında 51 adet altın buldu

Aracında 51 adet altın buldu

"Kahraman diyenler de var, keriz diyenler de var."

Pilotlarımızın Yunan uçaklarını saniye saniye püskürtme anı.
Türkiye haklarını koruyacak

Türkiye haklarını koruyacak

Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü.
Yazıklar olsun

Yazıklar olsun

​Bakan Soylu, İstanbul Barosu'na ateş püskürdü.
Tablo ağırlaşıyor

Tablo ağırlaşıyor

​Bakan Koca son 24 saati açıkladı.
Hem Ayasofya'yı<br>hem petrolü müjdelemişti

Hem Ayasofya'yı
hem petrolü müjdelemişti

​Merhum Kadir Mısıroğlu bu günleri işaret etmişti.
Amatör Ligler oynanacak mı?

Amatör Ligler oynanacak mı?

​TFF yetkilisi Yeni Şafak'a konuştu.

İki ismi ilk kez A Milli Takım'a çağırdı.

Dijitalleşmeye<br>çok önem veriyoruz

Dijitalleşmeye
çok önem veriyoruz

​Ticaret Bakanı Pekcan, TVNET'in sorularını yanıtladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.