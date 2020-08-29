​Merkel’den tehlikeli açıklama: Atina'ya göz kırptı

Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir arabuluculuğa soyunan ve iki tarafa da diyalog tavsiyesinde bulunan Almanya’dan bir mesaj daha geldi. Geleneksel yaz mevsimi basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz konusunda Atina’ya göz kırptı.

DÜNYA Alman basını: Erdoğan taviz vermiyor, Türkiye Doğu Akdeniz'de hakkı olanı alacak

Yunanistan’ın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevleri bulunduğunu ifade eden Merkel, “AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor” dedi.

OYNAT 03:49 Doğu Akdeniz'in tehlikeli adası Meis: Türkiye ve Yunanistan'ın tezleri ne? Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan'ın enerji rekabeti, NAVTEX savaşı ve kıta sahanlığı geriliminin merkezinde Meis Adası var. Yunanistan ve Türkiye'yi çatışmanın eşiğine getiren bu adanın statüsüne ilişkin hangi ülke, neyi savunuyor? Çatışma Hattı'nın perde arkasına gelin birlikte bakalım..

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve yoğun olarak Türkiye ilişkileri ele aldığını aktaran Merkel, “Bu ilişkiler çok yönlü. Türkiye, NATO müttefikidir. İhtilaf, iki NATO üyesi arasında. Bu bizi kayıtsız bırakamaz. Bu nedenle bile ittifak içindeki bu şeyleri açıklığa kavuşturmak lazım” yorumunda bulundu. Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da sık sık konuştuklarını belirterek, yeni bir görüşme olması halinde bundan herkesin haberdar olacağını kaydetti.