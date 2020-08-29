Merkel’den tehlikeli açıklama: Atina'ya göz kırptı
Merkel’den tehlikeli açıklama: Atina'ya göz kırptı
Türkiye ile Yunanistan arasında güya arabuluculuk yapan Almanya Başbakanı Merkel’den krizi tırmandıracak bir açıklama geldi. Saldırganlığı ve şımarıklığına rağmen AB ülkelerinden Atina’yı desteklemelerini isteyen Merkel, “AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var” dedi.
Türkiye ile Yunanistan arasında bir süredir arabuluculuğa soyunan ve iki tarafa da diyalog tavsiyesinde bulunan Almanya’dan bir mesaj daha geldi. Geleneksel yaz mevsimi basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Doğu Akdeniz konusunda Atina’ya göz kırptı.
Yunanistan’ın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevleri bulunduğunu ifade eden Merkel, “AB üye ülkeleri olarak hepimizin, Yunan dostlarımızın haklarını ve söylediklerini ciddiye alma ve haklı oldukları yerde destekleme görevimiz var. Ancak ben gerilimin artmaması için çaba sarf ettim. Bu bazen sadece her iki tarafın tekrar tekrar konuşmasıyla mümkündür. Ekonomik bölgelerin pay edilmesine ilişkin oradaki tartışmalar ancak birlikte yürütülebilir. Almanya, bunun için çaba sarf ediyor” dedi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştüğünü ve yoğun olarak Türkiye ilişkileri ele aldığını aktaran Merkel, “Bu ilişkiler çok yönlü. Türkiye, NATO müttefikidir. İhtilaf, iki NATO üyesi arasında. Bu bizi kayıtsız bırakamaz. Bu nedenle bile ittifak içindeki bu şeyleri açıklığa kavuşturmak lazım” yorumunda bulundu. Merkel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la da sık sık konuştuklarını belirterek, yeni bir görüşme olması halinde bundan herkesin haberdar olacağını kaydetti.