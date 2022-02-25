Dünya Merkele hırsızlık şoku Markette cüzdanını kaptırdı
AVRUPA

Merkel'e hırsızlık şoku: Markette cüzdanını kaptırdı

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in market alışverişi sırasında cüzdanını çaldırdığı iddia edildi. Karakola gidip şikayetçi olan Merkel'in yanında korumalarının da olduğu öğrenildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Merkele hırsızlık şoku: Markette cüzdanını kaptırdı
Angela Merkel

Eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in cüzdanını çaldırdığı öne sürüldü. Bild gazetesinde yer alan habere göre, Merkel'in, Berlin'de süpermarkette alışveriş arabasına takılı çantasında bulunan cüzdanı çalındı.

  • Merkel, Friedrich Caddesi'ndeki 53 numaralı karakola giderek şikayetçi oldu.

Korumaları da yanındaydı

Hırsızlığın yaşandığı sırada Merkel'in yanında korumaları da bulunuyordu.

Berlin polisinden yapılan açıklamada, 67 yaşında bir kadının cüzdanının çalındığı doğrulandı ancak kişiye ilişkin bilgi verilmedi.

Kievden kaçış

Kiev'den kaçış

​Halk tren garına akın etti.
Aslana zorlu rakip

Aslan'a zorlu rakip

​Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde dünya deviyle eşleşti.
Putinin emri sonrası Donbasa askeri harekat başladı

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

Öğrenciler toplu taşımaya yöneldi

​Fiyat yüzde 22 düştü, talep yüzde 62 arttı.

Zelenskiy'nin çağrısına Putin'den yanıt geldi.

Erdoğan, İstanbul Eğitim Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan cuma namazı çıkışı Ukrayna-Rusya krizine ilişkin önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.