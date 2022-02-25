Merkel'e hırsızlık şoku: Markette cüzdanını kaptırdı

Ukrayna'nın Herson kentinde askeri hareketlilik: Rus tankları böyle görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ediyor. Ukrayna'nın Herson bölgesinde Rus ordusuna ait askeri birliklerin konuşlandığı görüldü. Çevredekiler tarafından görüntülenen bölgede çok sayıda Rus tankı olması dikkat çekti.