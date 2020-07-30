Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Mescid-i Aksada teşrik tekbiri getirildi
ORTADOĞU

Mescid-i Aksa’da teşrik tekbiri getirildi

Mekke ve Medine’den sonra İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı olarak kabul edilen Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da Arefe günü sabah namazından sonra teşrik tekbiri getirildi.

Haber Merkezi İHA
Bayramın habercisi arefe günü idrak ediliyor.
Bayramın habercisi arefe günü idrak ediliyor.

Mekke ve Medine’den sonra İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı olarak kabul edilen Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da Arefe günü sabah namazından sonra teşrik tekbiri getirildi.

Çok sayıda Müslüman, Arefe gününde sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya akın etti. Müslümanlar, sabah namazın ardından teşrik tekbiri getirdi.

Vacip bir ibadet olan teşrik tekbiri getirilmesi farz namazların hemen ardından yapılıyor. Kurban Bayramında Arefe günü sabah namazı ile başlayan gelenek, bayramın son günü ikindi namazına kadar kadar sürdürülüyor.

Teşrik Tekbiri: “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd”

Teşrik tekbirlerini unutmayın
OYNAT 00:58
Teşrik tekbirlerini unutmayın
Teşrik tekbirlerini unutmayın. Arife günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindiye kadar sürecek. 23 farzın arkasından birer defa: 'Allahu ekber Allahu ekber, La ilahe illallahu vallahu ekber. Allahu ekber velillahi'lhamd.'



Abone Ol Google News
Vakalar arttı: Valilik harekete geçti

Vakalar arttı: Valilik harekete geçti

​Kurban Bayramı'nda bunları yapmak yasaklandı.
Dünyaya mesaj verilirdi

Dünyaya mesaj verilirdi

İslam dünyasının vitrini olan Osmanlı'da bayramlar nasıldı?
Türkiyede ilk: Müjdeli haber Ankaradan

Türkiye'de ilk: Müjdeli haber Ankara'dan

5 aydır aşı çalışmalarını sır gibi saklıyorlardı.
İYİ Parti'de Aylin Cesur isyanı

İYİ Parti'de Aylin Cesur isyanı

​Isparta İl Başkanı ve yedi ilçe başkanı zehir zemberek açıklama ile istifa etti.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Hava harekatıyla etkisiz hale getirildiler.
CHP, PKK'ya <br>toprak verecek!

CHP, PKK'ya
toprak verecek!

​​CHP hazırladığı özerlik raporu ile PKK'ya diyet borcunu ödeyecek.

Akın akın gidiyorlar

Akın akın gidiyorlar

​Bayram trafiği gece boyu devam etti.
Bayram namazı saat kaçta?

Bayram namazı saat kaçta?

​İl il Kurban Bayramı namazı saatleri.
F-16'larımız Azerbaycan'da

F-16'larımız Azerbaycan'da

​Kardeş Azerbaycan'a güven, Ermenistan'a korku verilecek.
Hangi taşı kaldırsalar çıkıyor

Hangi taşı kaldırsalar çıkıyor

İncelemeye gelen ekipler şaşkına döndü.
Koca'dan küresel<br>firmalara rest

Koca'dan küresel
firmalara rest

Koronavirüs kitine 9,8 liradan fazla vermeyiz.
İşkencenin<br>adı 'defile'

İşkencenin
adı 'defile'

​FETÖ'cüler askerle böyle dalga geçmiş.
Avrupa'da ikinci<br>dalga paniği

Avrupa'da ikinci
dalga paniği

​Koronavirüs aşısı çalışmaları yapan firma aşının fiyatını açıkladı.
Çocuk katilleri

Çocuk katilleri

​PKK'lı hainler Suriye'de yüzlerce çocuğu kaçırıp vahşi yöntemlerle öldürüyor.
PKK'yı<br>'Yıldırım' çarptı

PKK'yı
'Yıldırım' çarptı

Mehmetçik hainlerin inlerine giriyor.
İşte<br>bayram kuralları

İşte
bayram kuralları

​Bakan Koca madde madde sıraladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.