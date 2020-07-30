Mescid-i Aksa’da teşrik tekbiri getirildi

Mekke ve Medine’den sonra İslam dininin en kutsal üçüncü mekanı olarak kabul edilen Kudüs’teki Mescid-i Aksa’da Arefe günü sabah namazından sonra teşrik tekbiri getirildi.

Çok sayıda Müslüman, Arefe gününde sabah namazını kılmak için Mescid-i Aksa’ya akın etti. Müslümanlar, sabah namazın ardından teşrik tekbiri getirdi.

Vacip bir ibadet olan teşrik tekbiri getirilmesi farz namazların hemen ardından yapılıyor. Kurban Bayramında Arefe günü sabah namazı ile başlayan gelenek, bayramın son günü ikindi namazına kadar kadar sürdürülüyor.

Teşrik Tekbiri: “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd”