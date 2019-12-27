Dünya Mescid-i Aksadan kovulan Suudi Gazeteci Muhammed Suud, Netanyahuya parti seçimlerinde destek verdi
ORTADOĞU

Mescid-i Aksa'dan kovulan Suudi Gazeteci Muhammed Suud, Netanyahu’ya parti seçimlerinde destek verdi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman’a yakınlığıyla bilinen Suudi gazeteci Muhammed Suud, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya parti seçimlerinde destek verme amacıyla telefon bağlantısı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi İHA
Suudi gazeteci Muhammed Suud.
Suudi gazeteci Muhammed Suud.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman’a yakınlığıyla bilinen Suudi gazeteci Muhammed Suud, Likud partisi içerisinde düzenlenen parti başkanlığı seçimlerinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya destek için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Filistinli çocuklar Netanyahu hayranı Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü
OYNAT 00:33
Filistinli çocuklar Netanyahu hayranı Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü
Filistinliler, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetlileri olarak İsrail'e geldikten sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Netanyahu hayranı olan Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Saud'u Harem-i Şerif'ten kovdu. Filistinli çocuklar da İşgalci güçlere hayranlık duyan Suudi gazetecinin yüzüne tükürdü.
  • Netanyahu’ya desteğini ileten Suud, tüm İsrail halkından Netanyahu’ya oy vermelerini istedi. Gazeteci Suud’a teşekkür eden Netanyahu, partisi Likud içerisinde düzenlenen parti başkanlığı seçimlerini kazandı.

Filistinliler, Suudi gazeteciyi Mescid-i Aksa'dan kovdu
OYNAT 01:24
Filistinliler, Suudi gazeteciyi Mescid-i Aksa'dan kovdu
Filistinliler, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın davetlileri olarak İsrail'e geldikten sonra işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Netanyahu hayranı olan Suudi Arabistanlı gazeteci Muhammed Saud'u Harem-i Şerif'ten kovdu.

Öte yandan gazeteci Suud, Temmuz ayında İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın daveti üzerine işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’yı ziyaret etmişti. Filistinliler, gazeteci Suud’u Mescid-i Aksa’nın avlusundan kovmuştu.

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