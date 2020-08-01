Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Mescid-i Aksadan selam var
ORTADOĞU

Mescid-i Aksa’dan selam var

Filistinliler İslam aleminin bayramını Mescid-i Aksa’daki revaklara astığı dev bir afişle kutladı. Afişte Mescid-i Aksa, Ayasofya Camii Şerifi ve Türk bayrağı kullanıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mescid-i Aksa
Mescid-i Aksa

On binlerce Müslüman Kurban Bayramı namazını, İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlerin gölgesinde Harem-i Şerif’e gelen Filistinlilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Arife günü yatsı namazından itibaren Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilerin sayısı sabah namazında binlere ulaştı. Ayrıca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün uzak mahalleleri ile İsrail'e bağlı Filistin kentlerinden Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinli Müslümanlar da Harem-i Şerif'in içinde bulunduğu Eski Şehir bölgesine çıkan yollarda araçlarıyla uzun kuyruklar oluşturdu.

27 BİN KİŞİ KATILDI

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teşrik tekbirleriyle bayram namazına kadar Mescid-i Aksa'da bekleyen on binlerce Müslüman, namazdan sonra okunan bayram hutbesini dinledi. İsrail'in başkenti Tel Aviv ve çevresinde mülteci konumunda bulunan yüzlerce Afrikalı Müslüman da bayram namazını Harem-i Şerif'te kıldı. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'te 27 bini aşkın Müslüman'ın bayram namazı kıldığı belirtildi.

Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
OYNAT 02:51
Erdoğan’dan Ayasofya Camii’nde Kur’an tilaveti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan ilk Cuma namazında Aşr-ı Şerif okudu.


KURTULUŞ MÜJDESİ

Mescid-i Aksa’daki Kubbet’us Sahra ile Kıble Mescidi arasında yer alan revaklara Hamas mensupları tarafından, üzerinde Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi ve Türkiye bayrağı ile Mescid-i Aksa’nın fotoğrafının yer aldığı dev bir afiş asıldı. Afiş üzerinde Arap ve İslam aleminin bayramının kutlandığı tebrik mesajı yer alırken, İsrail hapishanelerinde bulunan Filistinli tutuklulara da kurtuluş müjdesi mesajı verildi.

Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı: Vatandaşlar koşarak geldi
HAYAT
Ayasofya Camii'nde ilk bayram namazı: Vatandaşlar koşarak geldi
Abone Ol Google News
Ayasofya ortak coşku oldu

Ayasofya ortak coşku oldu

​Hem bayram hem de cuma namazında doldu taştı.
Cudi ve Gabar artık huzur beldesi

Cudi ve Gabar artık huzur beldesi

​Nuh Peygamber Üs Bölgesi'ndeki askerlerin bayramını kutladı.
Haklarımızdantaviz vermeyiz

Haklarımızdan
taviz vermeyiz

Yunanistan sınırının sıfır noktasından net mesaj.
F-16'lar Azerbaycan'da

F-16'lar Azerbaycan'da

​Jetlerimiz kardeş ülkeye böyle geldi.
Fransa<br>Afrika'da çöküyor

Fransa
Afrika'da çöküyor

​Afrika kıtasında siyasi nüfuzu hızla eriyor.
AB ekonomisi<br>yüzde 11 küçüldü

AB ekonomisi
yüzde 11 küçüldü

​Rakamlar tarihi daralmaya işaret ediyor.

Muhafızı uyuşturucu<br>kaçakçısı çıktı

Muhafızı uyuşturucu
kaçakçısı çıktı

​Asker hakkında hemen soruşturma başlatıldı.
Boris Johnson açıkladı

Boris Johnson açıkladı

​İngiltere'nin koronavirüs önlemlerini gevşetme kararı ertelendi.
Microsoft'tan TikTok hamlesi

Microsoft'tan TikTok hamlesi

​Satın almaya yönelik görüşmeler gerçekleştiriyor.
Irak Başbakanı açıkladı

Irak Başbakanı açıkladı

​Ülkede erken seçime gidilecek.
Türkiye'nin 24 saati

Türkiye'nin 24 saati

Yeni tanı konan hasta sayısı artış eğiliminde.
Bayram tebrikleri

Bayram tebrikleri

Erdoğan, Müslüman liderlerle telefonda görüşerek bayramlaştı.
İlk günün<br> bilançosu açıklandı

İlk günün
bilançosu açıklandı

Acemi kasaplar hastanelere koştu.
Bakanlığa <br>haber verdi

Bakanlığa
haber verdi

​Kesilen büyükbaşın organlarından çıkanlar şoke etti.
Son 3 günde<br> 300 bin araç geldi

Son 3 günde
300 bin araç geldi

​Turistik ilçeye akın akın geliyorlar.
Önüne geleni kovaladı

Önüne geleni kovaladı

Ahırdan kaçan kurbanlık boğa zor anlar yaşattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.