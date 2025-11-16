Yeni Şafak
Michelle Obama: ABD kadın bir başkana hazır değil

12:3716/11/2025, Pazar
DHA
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, soruları yanıtladı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, ABD'nin kadın bir başkana hazır olmadığını belirtti. Obama, bir kadının ABD Başkanı olması için ‘görüşlerin değişmesi gerektiğini ve birçok erkeğin bir kadın tarafından yönetilebileceğini düşünmediğini’ söyledi.

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın eşi Michelle Obama, New York'un Brooklyn bölgesinde düzenlenen bir programda oyuncu Tracee Ellis Ross'un sorularını yanıtladı. Obama, Ross'un, “ABD’de bir kadın başkan için ortam hazır mı?” sorusuna, eski ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Kasım 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olmasını anımsatarak, “Önceki seçimde gördüğümüz üzere hazır değiliz” yanıtını verdi.


Michelle Obama, “Bu nedenle 'Başkanlık seçimleri konusunda bana bakmayın bile' diyorum çünkü hepiniz yalan söylüyorsunuz. Bir kadına hazır değilsiniz” dedi.


Obama, bir kadının ABD Başkanı olması için ‘görüşlerin değişmesi gerektiğini ve birçok erkeğin bir kadın tarafından yönetilebileceğini düşünmediğini’ söyledi.




