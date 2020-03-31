Miçotakis’ten meclise koronavirüs çağrısı: Maaşlarınızın yüzde 50’sini bağışlayın

Yunanistan, şimdiye kadar Koronavirüsten en az etkilendiği gözlenen ülkelerin arasında yer almaya devam ediyor.

Üç gün önce sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle virüse yakalananların sayısının daha da azalacağı umulurken, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’ten kritik bir açıklama geldi.

Miçokatis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkedeki bakanların ve milletvekillerinin maaşlarının yüzde 50’sini Koronavirüs ile mücadele kapsamında bağışlanması çağrısında bulundu.

Miçotakis, ''mecliste yer alan milletvekili dostlarım önümüzdeki iki ay boyunca Koronavirüse karşı mücadelede maaşlarınızın yüzde 50’sini bağışlamanız konusunda çağrıda bulunuyorum'' dedi.

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