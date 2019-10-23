Dünya Mirasımız Derneğinden Barış Pınarı açıklaması Alınan kınama kararının bölge Müslümanları açısından kıymeti yoktur
BARIŞ PINARI HAREKATI

​Mirasımız Derneği'nden Barış Pınarı açıklaması: Alınan kınama kararının bölge Müslümanları açısından kıymeti yoktur

Mirasımız Derneği'nden Barış Pınarı açıklaması: Alınan kınama kararının bölge Müslümanları açısından kıymeti yoktur

Mehmetçiğimizin Suriye’nin kuzeyinde başlattığı “Barış Pınarı Harekatı” sonrası Arap Birliği’nin harekatı kınaması ve Mahmut Abbas’ın yönetimindeki Filistin devletinin kınamaya sessiz kalması sonucu kamuoyunda yükselen ve sosyal medyada sıklıkla dillendirilen “Filistinliler bizi arkamızdan vurdu” şeklinde yorumlanan algıya dair Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci’den açıklama geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistin Devleti’nin desteklediği kınama kararının bölge Müslümanları açısından hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığı belirtildi.
Filistin Devleti’nin desteklediği kınama kararının bölge Müslümanları açısından hiçbir kıymeti harbiyesi olmadığı belirtildi.

Türkiye'nin Suriye’nin kuzeyinde yürütmekte olduğu ‘’Barış pınarı harekâtı’’ ile ilgili ‘’Arap Birliği’’nin Türkiye'yi kınaması ve Filistin Devleti’nin de bu gurupta yer alması, Filistin ve Filistinli Müslümanlara bakış açısında aleyhte bir havanın esmesine vesile oldu. Bu nedenle Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci'den açıklama geldi.

"Yahudi’nin istediği, tam da budur, Türkiye’deki Filistin’e ve Kudüs’e yardım gönderen Müslümanların yardımlarının kesilmesini sağlamak Filistin ile Türkiye arasındaki bağları koparmaktır. Bu yüzden gerek Filistin bölgesi gerekse Filistin halkının ülkemize bakışını kamuoyuna duyurmak ihtiyacı hissettik.

Filistin 1917’de Osmanlı’nın o bölgeden çekilmesi ile büyük zorluklar yaşadı. Bu gün gelinen noktada Filistin 5 Ayrı bölge olarak işleyişini sürdürmektedir.

Mirasımız Derneği 'Barış Pınarı' açıklamasında bulundu.

1.GAZZE BÖLGESİ: Akdeniz’in kıyısında tamamı çevrili, Hamas’ın hâkimiyetinde olan bölgede yaklaşık 2 milyon Müslüman yaşamaktadır. Hamas halkıyla aynı düşüncelere sahiptir ve açıklamalarında harekâtı desteklediklerini bildirmişlerdir.

2. 1948 TOPRAKLARI: İçerisinde 6 milyon Yahudi ve 2 Milyon Müslümanın yaşadığı 1948 yılında kurulan İşgalci İsrail’in kontrolü altındaki topraklardır.

Kudüs Muhafızı diye bilinen Şeyh Raid Salah’da bu topraklarda yaşamaktadır.

Yahudiler ile iç içe yaşayan buradaki Müslümanlar her fırsatta Türk halkının kendi bağımsızlık mücadelelerine verdiği desteğe teşekkür etmişler Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında olduklarını bildirmişlerdir.

3.BATI ŞERİA BÖLGESİ(FİLİSTİN DEVLETİ): Mahmut Abbas’ın yönetiminde olduğu sadece adının devlet olduğu ama her yönden İsrail’in baskısı altında olan Filistin Devleti yönetimi ne yazık ki, halkının düşüncelerinin tersine kukla bir devlettir. Arap Birliği’ni oluşturan körfez ülkeleri ve ABD’den aldığı yardımlar ile ayakta durduğu için halkının görüşlerinin aksine ‘’Barış Pınarı’’ harekâtın da ‘’Arap Birliği’nin’’ bildirisinin altına imzasını atmıştır.

Fakat Batı Şeria halkı kukla yönetimin aldığı bu kararı reddetmiş Türkiye’nin haklı davasının yanında yer almıştır.

4.KUDÜS BÖLGESİ: Tamamı Yahudilerin işgali altında olan içerisinde 400 bine yakın Müslümanın yaşadığı şehirdir. Mescid-Aksa’yı korumak için milyon dolarlara varan teklifler almalarına rağmen Kudüs’ü terk etmeyen buradaki Müslümanlar zaten yaşadıkları baskılara göğüs germelerinde ki en büyük destekçilerinin Türkiye olduğunun bilincinde olan, Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğünün yine Türkiye’den yükselecek bir kıyam ile olacağını en iyi bilen insanlardır. 15 Temmuzda sokaklara dökülmüş Türkiye’nin sağ ve salim kalabilmesi için dua etmişlerdir. Yine ‘’Barış Pınarı Harekâtında’’ Filistin Devletinin vermiş olduğu kınama kararlarını tanımadıklarını, Mescid-i Aksa’dan gönderdikleri videolarda Türk halkının ve Sayın Erdoğan’ın yanında olduklarını bildirmişlerdir.

5.MESCİD-İ AKSA: Hukuki olarak Ürdün vakıflar bakanlığına bağlı olmasına rağmen işgalci İsrail’in hâkimiyeti altındadır. Özgürlüğünü ve kurtuluşunu beklemektedir.

ARAP BİRLİĞİ: Yönettiği halkları temsil etmeyen, ABD’nin, AB’nin ve İsrail’in baskısı altında olup özgür karar verebilme yeteneğini kaybetmiş kukla yöneticilerin oluşturduğu bir birliktir.

Bu güne kadar yapılan İsrail zulmüne, akan Müslüman kanına rağmen kınamadan öteye bir yaptırım gücü olmayan ruhsuzlar ordusudur.

  • Dolayısıyla Arap Birliği’nin almış olduğu ve kukla Filistin Devleti’nin de desteklediği kınama kararının bölge Müslümanları açısından hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.

Bizler bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir dezanfarmasyonun etkisi altında kalmadan Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğü yolunda çalışacağız. Bizi birbirimize düşürmeye çalışan, Filistin Halkına yapılan yardımların önüne geçilmesini isteyen Siyonist İsrail’in bütün projelerini de çöp sepetine atacağız."

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