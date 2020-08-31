​Mısır halkına teşekkürler: Areda Survey'in Mısır halkına yönelik anketinde çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı ​

Yapılan bir araştırma, Mısır halkının İslam aleminin lideri olarak Türkiye’yi gördüğünü, darbeci Sisi yönetiminin İsrail’le yakınlaşma çabalarına rağmen halkın Filistin’den yana olduğunu ortaya koydu. Bir iç karışıklık durumunda yönetimi yıkmak için mücadele edeceğini söyleyen Mısırlıların oranı yaklaşık yüzde 30 olurken, “Türkiye için savaşır mısınız?” sorusuna katılımcıların yüzde 15,3’ünün “Evet” demesi dikkat çekti. Kamuoyu araştırma şirketi Areda Survey, Mısır’da yaşayan 1047 kişinin katılımıyla ülke halkının gelişmeler konusundaki düşüncelerine ışık tuttu.

Fotoğraf: Arşiv

DÜNYA Mısır'a ihanet ediyor

ÜLKE İYİ YÖNETİLMİYOR

20-27 Ağustos tarihleri arasında yapılan araştırmada Mısırlılara “Ülke yönetiminden memnun musunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 41,6’sı “Hayır”, yüzde 40’ı “Evet” ve yüzde 18,4’ü de “Kararsızım” cevabı verdi. “Ülkede demokratik seçimler olsa mevcut yönetime oy verir misiniz?” sorusuna yüzde 48,5 “Hayır”, yüzde 35 “Evet”, yüzde 16,5 ise “Kararsızım” dedi. Ankete katılan Mısırlılar ülke yöneticilerinin bağımsız kararlar alamadığı görüşünde. “Ülke yöneticilerinin diğer ülkelerin etkisinde kalmadan bağımsız kararlar aldığını düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 48,6’sı “Hayır”, yüzde 41,4’ü “Evet”, yüzde 10’u “Fikrim yok” karşılığını verdi.

EKONOMİ YÖNETİMİ KÖTÜ

Anket Mısır halkının ekonomi yönetiminden de rahatsız olduğunu tescilledi. “Ülkenizin ekonomik kaynakları size göre nasıl kullanılmaktadır?” sorusunu yüzde 53,6 “Yönetenler kendi çıkarları için kullanmaktadır”, yüzde 38,1 “Ekonomik kaynaklar halk ile paylaşılmaktadır”, yüzde 8,3 “Ekonomik kaynaklarımız Batılı ülkelerin kontrolü altındadır” şeklinde yanıtladı. Katılımcılar, “Size göre ülke yönetiminin politikaları ile halkın düşünceleri arasında farklılık var mı?” sorusunu ise şöyle cevapladı: Yüzde 45,0 ‘Farklılık var’, yüzde 29,2 “Kısmen farklılık var”, yüzde 16 “Farklılık yok”, yüzde 9,8 “Fikrim yok.”

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LİDER ÜLKE TÜRKİYE

Anket, Sisi yönetiminin düşmanca adımlarına rağmen Mısır halkının Türkiye’ye olan sevgisini de ortaya koydu. Araştırmada “Kendi ülkeniz dışında İslam dünyasının lider ülkesi hangisidir?” sorusuna katılımcıların yüzde 31,4’ü Türkiye, yüzde 10,4’ü Suudi Arabistan, yüzde 6,2’si BAE, yüzde 1,6’sı Katar, yüzde 1,0’ı Pakistan, 0,5’i İran, yüzde 9,7’si ‘diğer’, yüzde 39,2’si ‘hiçbiri’ cevabını verdi. Ankette yöneltilen “Hangi ülkede yaşamak isterdiniz?” sorusunu Mısırlıların yüzde 45,6’sı “Kendi ülkemde” şeklinde cevaplarken, yüzde 19,3’ü “Avrupa ülkeleri”, yüzde 9,1’i Türkiye, yüzde 8,5’i ABD, yüzde 5,7’si BAE, yüzde 3,1’i Suudi Arabistan, yüzde 1,5’i Katar, yüzde 1,1’i Çin, yüzde 0,1’i İsrail, yüzde 6’sı da ‘diğer’ diye yanıtladı.

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ÖZGÜR DEĞİLİZ

Fotoğraf: Arşiv

Mısırlı katılımcıların verdiği cevaplar, ülkede yaşayan insanların kendini özgür hissetmediğini de gösteriyor. “Özgür şekilde yaşadığınızı düşünüyor musunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 53,6’sı “Hayır”, yüzde 37,3’ü “Evet”, yüzde 9,1’i ise “Kararsızım” cevabını verdi. “Demokrasi talebi ile başlayan bir harekete katılır mısınız?” sorusunu katılımcıların yüzde 38’i “Hayır”, yüzde 30,3’ü “Evet”, yüzde 31,7 ise “Kararsızım” şeklinde yanıtladı. “Ülke yönetiminde bir sorun olursa, iç savaş çıkarsa ne yaparsınız?” sorusuna ise şu cevaplar verildi: Yüzde 46,8 “Ülkemi korumak için mücadele ederim”, 29,2 “Yönetimi yıkmak için mücadele ederim”, yüzde 24 “Komşu ülkelere sığınırım.”

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Filistin için savaşırız

Anket, Mısır halkının Filistin davasına olan sadakatini de belgeledi. “Kudüs’ün statüsü sizce nedir?” şeklindeki soruya Mısırlıların yüzde 93,1’i “Filistin’in başkentidir” derken, yüzde 6,9 “İsrail’in başkentidir” ifadesini kullandı. Mısırlılar yöneltilen “Filistin’in toprak bütünlüğü İslam dünyasının sizce bir sorunu mudur?” şeklindeki soruya yüzde 79,8 “Evet”, yüzde 15,1 “Hayır” ve 5,1 “Fikrim yok” dedi. “Filistin için savaşır mısınız?” sorusuna verilen cevap da çarpıcı bir sonuç ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 74,9’u “Evet” yüzde 25,1’i “Hayır” dedi. “Türkiye/Türkler için savaşır mısınız?” sorusuna ise katılımcıların yüzde 84,7 “Hayır” diye yanıt verirken halkın yüzde 15,3’ü “Evet” seçeneğini işaretledi.

OYNAT 03:15 Mısır ordusunun Libya'yı işgali Sisi'nin sonunu getirebilir Türkiye'nin verdiği askeri desteğin ardından Libya'da savaşın dengesinin değişmesi Hafter destekçisi ülkelerin planlarını alt üst etti. Libya konusunun özellikle Türkiye, ABD ve Rusya arasında bir konu haline gelmesi Mısır'daki darbeci Sisi yönetimini oldukça rahatsız ediyor. Sirte ve Cufra'yı kırmızı çizgi ilan eden Mısır yönetimi gerçekten Libya'ya askeri bir müdahalede bulunabilir mi? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız sürecin perde arkasını anlattı:

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BAE-İsrail anlaşması yanlış

Mısırlılar, Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasına da tepki gösterdi. Ankete katılanların yüzde 64,1’i “BAE ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını destekliyor musunuz?” sorusunda “Hayır”, yüzde 21’i “Evet” şıkkını tercih etti. Katılımcıların yüzde 14,9’u ise anlaşmadan habersiz. “Mısır’ın hangi ittifakta yer almasını istersiniz?” sorusuna da yüzde 56,5’lik bir oranda “Batı-Arap İttifakı” cevabı verilirken, yüzde 43,5’lik kesim “Türkiye-Arap ittifakı” seçeneğini işaretledi. Mısır’ın dış politikadaki hatalarını eleştiren bölge halkı, “Mısır’ın Müslüman olmayan ülkeler (İsrail, ABD, Avrupa ülkeleri) ile olan anlaşmaları/ilişkileri İslam birliğine zarar veriyor mu?” sorusunu yüzde 46,2’lik oranda “Evet”, yüzde 32,1’lik “Hayır” ve yüzde 21,7 oranıyla “Fikrim yok” şeklinde cevapladı.