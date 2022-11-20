Dünya Mısır iklim zirvesinden uzlaşı çıkmadı
AVRUPA

Mısır iklim zirvesinden uzlaşı çıkmadı

Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı (COP27) hüsranla sonuçlandı.

Abone Ol Google News
Dış Habarler Yeni Şafak
Mısır iklim zirvesinden uzlaşı çıkmadı
COP 27

Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'ndan sonuç çokmadı. Zirve, cuma günü sona ermesine rağmen taslak metinde dahil uzlaşamayan ülkelerin temsilcileri, gelişmiş ülkelerin iklimzede ülkelerin zararını karşılaması, sıcaklık artışı eşiği olarak 1,5 derecenin kabulü, fosil yakıt tüketiminin sonlandırılması gibi konularda ilerleme kaydedemedi. Dün sabah konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen çevreci sivil toplum örgütleri temsilcileri, görüşmelerin çöküşün eşiğinde olduğunu ve hiçbir sonuca ulaşılamadığını kaydetti. Yeni Zelanda merkezli Oil Change International temsilcisi David Tong, 2011’den günümüze kadar düzenlenen her zirveye katıldığını, ancak bu zirvede karşılaşılan tıkanıklığı hiçbir yerde görmediğini kaydetti.

Sosyal medya kullanıcıları, “Marul mu daha çabuk bozulur, COP27 anlaşması mı?” paylaşımında bulundu. Daha önce eski İngiltere Başbakanı Liz Truss ve marul arasında benzer bir karşılaştırma yapılmış, Truss 45 gün dayanabilmişti.
Sosyal medya kullanıcıları, “Marul mu daha çabuk bozulur, COP27 anlaşması mı?” paylaşımında bulundu. Daha önce eski İngiltere Başbakanı Liz Truss ve marul arasında benzer bir karşılaştırma yapılmış, Truss 45 gün dayanabilmişti.

MÜZAKERELER ÇÖKMENİN EŞİĞİNDE

Müzakerelerin çökebileceğini kaydeden Tong “Diğer yıllarla kıyaslandığında görüşmeler bir kırılmanın eşiğinde. Taraflara anlaşma metninin bir kopyası dahi verilmemiş. Taslak üzerinde tartışılıyor. Çelişkili çok fazla ifade var” değerlendirmesinde bulundu. Bu seneki zirvenin Başkanı Samih Şukri, yaptığı açıklamada, delegelerin gece boyunca çalıştıklarını, ancak sonuç alamadıklarını kaydetti. Üzerinde tartışılan metnin, eleştirilerin aksine tüm talepleri karşıladığını beyan eden Şukri, “tarafların uyum sağlaması ve uzlaşması gerek” değerlendirmesinde bulundu. Mısırlı yetkililer, iki hafta süren müzakerelerin ardından yaklaşık 200 ülke arasında bir anlaşmaya varılmasına aracılık etmeye çalışıyor. Ancak görüş ayrılıkları nedeniyle müzakerelerin hafta sonu boyunca devam edebileceği konuşuluyor.

Bakan Kurum: Emisyon ticaret sistemini 2023 yılı itibariyle hayata geçireceğiz
GÜNDEM
Bakan Kurum: Emisyon ticaret sistemini 2023 yılı itibariyle hayata geçireceğiz

Bakan Kurum'dan 'iklim değişikliği' temasları: Bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi
GÜNDEM
Bakan Kurum'dan 'iklim değişikliği' temasları: Bir dizi ikili görüşme gerçekleştirdi
Rusyadan operasyona destek

Rusya'dan operasyona destek

​Suriye hava sahasını yıllar sonra ilk kez Türkiye'ye açtı.
Milli Takım ikide iki yaptı

Milli Takım ikide iki yaptı

​A Milli Takımımız, Gaziantep'te ağırladığı Çekya'yı 2-1 mağlup etti.
Operasyonun adı belli oldu

​MSB: Pençe Kılıç Hava Harekatı icra edildi.
Ekonomik tetikçi

Ekonomik tetikçi

​Rekor üstüne rekor kıran borsayı hedef aldı.

MSB 'Hesap zamanı' diyerek duyurdu.

Mısır iklim zirvesinden uzlaşı çıkmadı

Mısır iklim zirvesinden uzlaşı çıkmadı

​İklim Değişikliği Konferansı (COP27) hüsranla sonuçlandı.
Afrika'da bir Osmanlı

Afrika'da bir Osmanlı

50 binden fazla öğrencim oldu. Onlara hep Türkiye'yi anlattım.
Oğul Biden'a soruşturma

Oğul Biden'a soruşturma

​Temsilciler Meclisi'nde üstünlüğü ele geçiren Cumhuriyetçilerin ilk işi.
Zamma doymuyorlar

Zamma doymuyorlar

Enflasyonu fırsatçılar azdırıyor.

Unutulmayacak poz

Unutulmayacak poz

​Dünya futbolunun iki efsanesi bir araya geldi.

​İstanbul dahil altı ilde etkili olacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.