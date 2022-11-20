Mısır iklim zirvesinden uzlaşı çıkmadı

Mısır’ın Şarm el Şeyh kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'ndan sonuç çokmadı. Zirve, cuma günü sona ermesine rağmen taslak metinde dahil uzlaşamayan ülkelerin temsilcileri, gelişmiş ülkelerin iklimzede ülkelerin zararını karşılaması, sıcaklık artışı eşiği olarak 1,5 derecenin kabulü, fosil yakıt tüketiminin sonlandırılması gibi konularda ilerleme kaydedemedi. Dün sabah konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen çevreci sivil toplum örgütleri temsilcileri, görüşmelerin çöküşün eşiğinde olduğunu ve hiçbir sonuca ulaşılamadığını kaydetti. Yeni Zelanda merkezli Oil Change International temsilcisi David Tong, 2011’den günümüze kadar düzenlenen her zirveye katıldığını, ancak bu zirvede karşılaşılan tıkanıklığı hiçbir yerde görmediğini kaydetti.

Sosyal medya kullanıcıları, “Marul mu daha çabuk bozulur, COP27 anlaşması mı?” paylaşımında bulundu. Daha önce eski İngiltere Başbakanı Liz Truss ve marul arasında benzer bir karşılaştırma yapılmış, Truss 45 gün dayanabilmişti.

MÜZAKERELER ÇÖKMENİN EŞİĞİNDE

Müzakerelerin çökebileceğini kaydeden Tong “Diğer yıllarla kıyaslandığında görüşmeler bir kırılmanın eşiğinde. Taraflara anlaşma metninin bir kopyası dahi verilmemiş. Taslak üzerinde tartışılıyor. Çelişkili çok fazla ifade var” değerlendirmesinde bulundu. Bu seneki zirvenin Başkanı Samih Şukri, yaptığı açıklamada, delegelerin gece boyunca çalıştıklarını, ancak sonuç alamadıklarını kaydetti. Üzerinde tartışılan metnin, eleştirilerin aksine tüm talepleri karşıladığını beyan eden Şukri, “tarafların uyum sağlaması ve uzlaşması gerek” değerlendirmesinde bulundu. Mısırlı yetkililer, iki hafta süren müzakerelerin ardından yaklaşık 200 ülke arasında bir anlaşmaya varılmasına aracılık etmeye çalışıyor. Ancak görüş ayrılıkları nedeniyle müzakerelerin hafta sonu boyunca devam edebileceği konuşuluyor.

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