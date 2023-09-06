Mısır ile Japonya "Filistin meselesinde adil ve kapsamlı çözüm" konusunda hemfikir

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi Yoşimasa, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Filistin meselesini görüştü.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, başkent Kahire'yi ziyaret eden Hayaşi'yi kabul etti.

İkili işbirliği, Rusya-Ukrayna krizi ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmede, Filistin meselesinde adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşmak için çaba sarf etmenin gerekliliği konusunda hemfikir kalındı.

Mısır ile Japonya, nisan ayında "ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarıldığını" duyurmuştu.

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Ürdün'deki temaslarının ardından dün Mısır'a gelmişti. Hayaşi, göreve geldiği günden bu yana ilk kez Mısır'a bir ziyaret gerçekleştiriyor.







