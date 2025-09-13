Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Mısır: Sular ve sınırlar üzerindeki çıkarlarımıza dokunulmasına izin vermeyiz

Mısır: Sular ve sınırlar üzerindeki çıkarlarımıza dokunulmasına izin vermeyiz

17:2613/09/2025, Cumartesi
AA
Sonraki haber
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati açıklama yaptı
Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati açıklama yaptı

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin suları ve sınırları üzerindeki çıkarlarına herhangi bir zarar verilmesine kesinlikle müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, katıldığı resmi televizyon kanalındaki "Maspiro Kültür Salonu" programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


Ülkesi aleyhinde komplolar kurulduğu uyarısında bulunan Abdulati, şunları aktardı:

"Bize karşı komplolar kuruluyor ama rahat olmalıyız, çünkü biz milli kurumları olan güçlü bir ülkeyiz. Bu ülkenin, çıkarlarının, özellikle su çıkarlarının, sınırlarının veya ulusal güvenliğinin etkilenmesine izin vermesi mümkün değildir."


Etiyopya'nın Mavi Nil üzerinde 14 yılda tamamlanan Hedasi (Rönesans) Barajı'nın açılışını 9 Eylül'de yapmasıyla Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında yaşanan su anlaşmazlıkları yeniden gündeme gelmişti.


İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ay başında Telegram'daki "Abu Ali Express" kanalına verdiği röportajda "Gazze'den ayrılmak her Filistinlinin temel hakkıdır. Refah (Sınır) Kapısı'nı onların çıkışı için açabilirim ancak Mısır tarafından derhal kapatılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.


Filistinlilerin Gazze Şeridi'nden zorla göç ettirilmesine karşı Mısır'ın güçlü muhalefetine işaret eden Netanyahu,"Gazze'nin yeniden inşası için farklı planlar var ancak nüfusun yarısı Gazze'den çıkmak istiyor. Bu toplu bir sürgün değil." iddiasında bulunmuştu.



#Mısır
#Dışişleri Bakanı
#Bedr Abdulati
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ E-DEVLET BAŞVURU EKRANI 2025: TOKİ sosyal konut projesi başvuruları ne zaman, başvuru tarih açıklaması geldi mi?