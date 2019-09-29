Dünya Mısırdaki protestolar devrimi değil darbeyi işaret ediyor
ORTADOĞU

Mısır'daki protestolar devrimi değil darbeyi işaret ediyor

Mısır'da yolsuzlukları ifşa olan Sisi rejimine karşı yapılan protestolar ikinci haftaya girdi. Baskı, zulüm ve kötüleşen ekonomik koşullardan yorulan Mısır halkı birçok kentte sokağa çıktı. Uzmanlara göre, gösterilerin boyutu Arap Baharı olaylarını hatırlatmaktan uzak olsa da, ordu içerisinde Sisi'ye karşı olan ihanet suçlamaları Mısır'da yepyeni bir dönemi başlatabilir. Yenisafak.com gösterilerin ardından yaşanabilecek gelişmelerin izini sürdü.

Hasan Hız Yeni Şafak
Mısır'da iktidarı darbeyle ele geçiren Abdulfettah El Sisi'nin ülke genelindeki protestolarda istifası isteniyor.
Mısır'da iktidarı darbeyle ele geçiren Abdulfettah El Sisi'nin ülke genelindeki protestolarda istifası isteniyor.

Mısır'da geçtiğimiz ay İspanya'ya kaçarak cuntacı rejimin yolsuzluklarını ifşa eden iş adamı Muhammed Ali'nin videoları milyonlarca Mısırlıya ulaştı.

20 Eylül Cuma günü Mısır'daki derbi karşılaşmasının ardından 'Yeter Artık Sisi' sloganlarıyla sokağa çıkan halk, Sisi'yi istifaya çağırdı. Gösteriler bu hafta da devam etti.

  • Mısır'da bu gösteriler "2011 yılında Mübarek dönemine son veren devrime dönüşür mü?" sorusunu da beraberinde getirdi.

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Gökhan Bozbaş, uluslararası toplumun desteklemediği gösterilerle Sisi'nin devrilemeyeceğine dikkat çekerek şunları söyledi:

  • "Mısır'da Sisi'nin Suudi Arabistan'a menfaat ve para karşılığında sattığı adalar ordu içerisinde tepkiye yol açtı. Askerler bunu ihanet olarak gördü. Orduda bazı askerler kıpırdamayı darbeye dönüştürmek için Muhammed Ali ve halkı kullanıyor. Askerler halkın gücünü kullanarak, Sisi'ye darbe yapmaya hazırlanıyor."

Mısır'ın darbeci liderinin ordu içerisindeki kritik görevlere akrabalarını atadığına dikkat çeken Bozbaş'a göre, Sisi ufukta görünen bu darbeyi önlerse gücünü yeniden konsolide edebilir.

Sisi'nin gidişine iktidara getirenler karar verecek

  • "Sisi bir darbeyle iktidara geldi. Bu darbeyle iktidara gelirken, bölgesel ve uluslararası güçlerin desteğini aldı. Bu güçleri arkasına alırken vaatlerini gerçekleştirdi ve gerçekleştirme yolunda ilerliyor. 5 yıl önce küresel gücün desteğini alarak iktidara gelen birisinin, küresel gücün iznini almadan devrilmesi beklenemez. Halkın Sisi'ye yönelik tepkisi zaten biliniyor ancak henüz 5 gün önce ABD, Almanya, Fransa liderleriyle aynı masaya oturan birinin iktidardan gitmesini müsaade edileceğini beklemek doğru olmaz."

Muhammed Ali'nin ilginç hikayesi

"Muhammed Ali'nin iki karakteristlik özelliği var. Sisi döneminde bütün ihaleleri almış ve zenginleşmiş bir iş adamı. Bir şekilde parasını alamadığını öne sürüp, İspanya'ya kaçıp orada 15 gündür bir şeyler anlattı. Görünen ilk şey 'mağdur olmuş ve mağdur olduğu için çarşaf çarşaf yolsuzlukları anlatan bir adam' olarak görüldü. Ali zaten bir film starıydı. Videolarını izlediğimiz zaman planı ve kurgusu olan dizi çevirdiğini fark ettik. İlk önce kendi mağduriyetini anlatıyor. Bunu söylerken, ordu ve siyaset içinde kendisi gibi mağdur edilen kişilerden bahsediyor. İkinci aşamadaysa, Sisi ve yakınındaki isimleri itham ederek başladı. Burada Sisi, içeriden birinin yönlendirilmesiyle cevap verdi. Bu şekilde halkın mobilize olması daha kolay oldu. Muhammed Ali halkı sokaklara davet ederken, Mısır futbolunun en önemli derbisini bekledi. Maç sonunda 50-60 bin kişi sokaklara inerek, protestoya başladı. Zaten protestolarda erkek ordusu öne çıkıyor. Halkı temsil eden geniş bir kitle yok. 2011'deki devrimde kadınlar, kızlar ve çocuklar bile vardı."

🗣️Korkma, söyle, Sisi gitmeli..‼️Mısır sokakları bu sloganla çınladı👉Halk, yolsuzlukları deşifre olan darbeci Sisi'nin istifasını istiyorpic.twitter.com/TpDqmERKqb

Mısır'da zulüm ve baskı gören bir kitle var. İşsizler ordusu var. Toplumsal patlamalar hiçbir zaman uluslararası kamuoyunu arkasına almadan başarılı olamaz. Bunu Tahrir'de ve Yasemin'de gördük.

Ortadoğu halkları sistemden memnun değil

Arap Baharı olaylarının üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen, Ortadoğu'da bir başarı hikayesinin olmadığınına altını çizen Bozbaş, "Mesela Tunus halkı sistemden çok memnuniyetsiz. Cezayir halkı hala sürece dahil edilmediğinden şikayetçi. Sudan'da aynı şekilde geçiş hükümeti kuruldu ancak halk sürece dahil edilmemesinden dolayı tepkili" değerlendirmesinde bulundu.

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Halk sistemin kökten değişmesini istiyor

Tunus'ta başkanlık seçimlerinde sistemi kökten değiştirmeyi vadeden isimler en fazla oyu aldı. Seçimlerde siyasal partiler cezalandırıldı. Bağımsız ve yeni kurulan partilere teveccüh gösterdi.

Mısır halkı darbeci Sisi'ye karşı ayaklandı
OYNAT
Mısır halkı darbeci Sisi'ye karşı ayaklandı
Mısır'da devam eden Sisi karşıtı eylemlere katılım sayısı her geçen saniye artıyor. Şimdiden 10 ile sıçrayan gösterilerde, “Özgürlük,adalet, Sisi artık yeter” sloganları atılıyor ve darbeci Sisi'nin posterleri yakılıyor. Gösterilerin fitilini ateşleyen Muhammed Ali ise Savunma Bakanlığına 'Sisi'yi tutuklayın' çağrısında bulundu.
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