Mısır'dan Avrupa'ya rest: 1 milyon Filistinliyi siz alın

Üst düzey bir Mısırlı yetkili, Avrupalı mevkidaşına sert bir dille şunları söyledi: '1 milyon kişiyi almamızı mı istiyorsunuz? Onları Avrupa'ya göndereceğiz. Madem insan haklarını o kadar önemsiyorsunuz, öyleyse onları siz alın.'