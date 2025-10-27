Mısırlı arama ekibi Gazze’de

İsrail ile Hamas arasında 9 Ekim’de ilan edilen ateşkesin ardından Gazze’de kalan İsrailli rehine cesetlerinin iadesi için yeni bir adım atıldı. Mısır’ın görevlendirdiği bir arama kurtarma ekibi, işgalci İsrail ordusunun yıktığı binaların enkazı altındaki rehine cesetlerinin çıkarılması için Gazze’ye girdi. İsrail’de yayınlanan Times Of İsrael’in haberine göre, daha önce “Hamas’ın arama çalışmaları için yeterli imkana sahip olduğunu” iddia ederek yabancı ekiplerin Gazze’ye girişini reddeden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD yönetiminin baskıları sonucu bizzat giriş onayını imzaladı. Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, CNN’e yaptığı açıklamada, “Rehine cesetlerinin iadesi, ateşkes müzakerelerinde önemli bir konuydu. Gazze’deki saha zorlukları nedeniyle cesetlerin bulunması uzun bir zaman alabilir ancak ekibimiz bu cesetleri bulmak için çalışacak” dedi. Hamas Hareketi ise şu âna kadar Gazze’de bulunan 28 ölü İsrailli esirden 16’sının cesedini teslim ettiğini belirtirken, kalanların bulunması için çalışmaların başladığını açıkladı.

ABD BASKISI ALTINDA TAVİZ

Netanyahu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Gazze’deki rehine cesetlerinin bulunması için Hamas’ın yeterli imkana sahip olduğunu ancak meseleyi yokuşa sürdüğünü öne sürmüştü. İsrail Yayın Kurulu’nun (KAN) yayınladığı haberde, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun cuma günü Tel Aviv’e gerçekleştirdiği ziyarette, uluslararası toplumun göndermek istediği kurtarma ekiplerine Gazze’ye giriş izni verilmesi için baskı kurduğuna dikkat çekildi. Haberde, Rubio’nun baskıları sonucu Netanyahu’nun Mısırlı ekibin girişine bizzat onay verdiği belirtilirken, bunun “ABD baskısı altında verilmiş bir taviz olduğunun” altı çizildi.

AĞIR MAKİNALAR DA GİRİYOR

Gazze’de göreve başladığı bildirilen Mısır Komitesi ise cumartesi gece saatlerinde insani yardım çalışmaları kapsamında yıkılmış binaların enkazıyla kapanan yolları açmak için ağır iş makineleri teslim aldığını açıkladı. Komite Sözcüsü Muhammed Mansur, konuya dair yaptığı açıklamada, "Bu ekipmanlar, Mısırlı yetkililerin kararıyla gönderildi" dedi. Mansur, Gazze’ye giren iş makinelerinin sayısına dair bir vermezken, dün de gün boyunca insani yardım yüklü iş makinelerinin Refah Sınır Kapısı’ndan Gazze’ye girdiği görüldü.

250 ARACA İHTİYACIMIZ VAR

Öte yandan, ateşkes sonrası Gazze’de sivillerin yaşamasına uygun asgari şartları oluşturmak ve temel hizmetleri sağlamak için çalışmalara başlayan Gazze Belediyesi, çalışmalarının sağlıklı bir şekilde sürmesi için çeşitli işlerde kullanılacak 250 araca ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Belediye'nin açıklamasında, Gazze’de su temini için depolar kurulması ve su şebekelerinin tamiri için ilk aşamada bin tonluk betona ihtiyaç duyulduğu aktarıldı.

11 yıllık esir de teslim edilecek

Hamas Hareketi, 2014 yılında İsrail ordusu ile giriştiği çatışmalarda esir aldığı İsrailli asker Hadar Goldin’in cesedini de teslim edecek. Hareket tarafından yapılan açıklamada, Golden’in cesedinin nerede olduğuna dair haritaların Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği bildirildi. Kassam Tugayları, 21 Temmuz 2014’te Gazze’nin güneyindeki Refah’ta yaşanan çatışmalarda Oron Shaul ve Hadar Goldin adındaki İsrailli askerleri ise ölü ele geçirmişti. Shaul, 19 Ocak 2025’te ilan edilen ateşkes kapsamındaki esir takasında İsrail’e teslim edilmişti.







