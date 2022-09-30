Dünya MİTten Suriyede DEAŞ operasyonu
ORTADOĞU

MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu

Fırat Kalkanı Harekâtı ve Barış Pınarı Harekâtı bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 1’i ölü 19 DEAŞ mensubu yakalandı, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
MİTten Suriyede DEAŞ operasyonu
Operasyonda 1’i ölü 19 DEAŞ mensubu yakalandı.

MİT'in Suriye'nin kuzeyinde DEAŞ'ın eylem hazırlığındaki hücre yapılanmasına yönelik operasyonunda, 1'i ölü 19 terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, DEAŞ'ın Suriye'deki TSK personeli başta olmak üzere Türk kurumlarına yönelik sansasyonel eylemler düzenlemek üzere özel bir hücre oluşturduğu belirlendi.

MİT'in istihbarat ve operasyonel desteğiyle Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) bağlı yerel güvenlik güçlerince Fırat Kalkanı Harekatı ve Barış Pınarı Harekatı alanlarında operasyonlar düzenlendi.

Bu operasyonlarda 1'i ölü 19 DEAŞ mensubu terörist etkisiz hale getirildi, çok sayıda patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

4 eylem girişimini itiraf ettiler

Yakalanan DEAŞ'lı hücre üyeleri, Suriye'deki TSK üs bölgelerine ve Türk kurumlarına yönelik yoğun keşif faaliyeti yürüttüklerini, TSK'ya ait araçların Suriye’deki günlük rutinlerini takip ettiklerini, ağustos ve eylül aylarında TSK araçlarına yönelik 4 eylem girişiminde bulunduklarını da itiraf etti.

Operasyonlarda 350 kilo TNT, 20 patlamaya hazır el yapımı patlayıcı, 14 boş el yapımı patlayıcı düzeneği, 3 intihar kemeri, 2 intihar yeleği, 600 fünye, 7 AK-47 tüfek, 4 AK-47 şarjörü, 3 lav silahı, 750 metre uzunluğunda infilaklı fitil, 1 RPG atar, 12 RPG-7 mühimmatı, 5 adet 107 milimetrelik havan mühimmatı, 2 taarruz tipi el bombası, 4 paket çelik bilye, 84 akü, 1 M-16, 3 keskin nişancı dürbünü, 7,65 milimetre çapında 2 tabanca ile bir otomatik tüfek ele geçirildi.

MİT PKK’lı terörist Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen’i yakaladı
ÖZGÜN
MİT PKK’lı terörist Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen’i yakaladı

MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon
GÜNDEM
MİT'ten Irak'ın kuzeyine nokta operasyon

TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
TSK ve MİT'ten ortak operasyon: Gara'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yine yolunu şaşırdı

Yine yolunu şaşırdı

Dün ölü senatöre seslenmişti: Sosyal medyada alay konusu oldu.
Ayasofyaya yeni imam

Ayasofya'ya yeni imam

Bir yıl boyunca görev yapacak.
2023ü sallayacak Türk araçları

Avro Bölgesi'nde <br>rekor enflasyon

Avro Bölgesi'nde
rekor enflasyon

Hız kesmiyor: Çift haneyi gördü.

'Yeni ekonomi modeli ile doğru bir yolda ilerlediğimizi ispatladık'

​Bakan Çavuşoğlu'ndan ABD'ye sert tepki: Somut adımlarla cevap vereceğiz.
New York'dan sonra Balıkesir'de

New York'dan sonra Balıkesir'de

​3 Ekim Dünya Habitat Günü 110 ülkede 7 ayrı dilde canlı olarak yayınlanacak

​Sadece 43 kişide bulunuyor: 'Altın kan' olarak biliniyor.

James Bond'un efsanesiydi: Satıldığı rakam dudak uçuklattı.
NATO tatbikatında şov yaptı

NATO tatbikatında şov yaptı

MARLIN'e yabancı askeri yetkililerden büyük övgü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.