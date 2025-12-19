Molozlardan barınak yapıyorlar

Gazze’de 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail’in ihlalleri devam ederken, kış şartları iki yıl süren vahşi İsrail bombardımanlarında evleri yıkılan binlerce aileyi sığınak arayışına itiyor. İsrail, ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze’ye çadır ve prefabrik ev ulaştırılmasını engelliyor. Son iki haftada yaşanan yoğun yağış ve fırtınalar yüzünden binlerce aile zaten oldukça dayanıksız olan çadırlarından da oldu. Bütün bu imkansızlıklar içinde Gazzeli aileler, çareyi ağır hasarlı evlere sığınmak ya da moloz yığınlarından çıkardıkları malzemelerle barınak kurmaya çalışmakta buldu.

Yıkıntılar inşa malzemesi oldu

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta, derme çatma çadırlarda yaşamak zorunda kalan ailelerden biri olan 8 kişilik Atiyye ailesinin babası Hişam Ebu Atiyye, soğuk havalardan korunmak için harabeye dönüşen binaların enkazlarından demir çubuklar çıkararak ailesine barınak kurmaya çalışıyor. Ebu Atiyye gibi birçok Gazzeli baba da bu yola başvurmak zorunda kalıyor. Ancak, enkazdan çıkarılan malzemelerin kullanılması için gereken alet edevat bulmakta da aileler zorluk çekiyor.

Aileler hasarlı binalara sığınıyor

Son dönemde Gazze’de yaşanan soğuk hava

dalgası ve yoğun yağışlar, binlerce çadırı kullanılamaz hale getirirken, ağır hasarlı olan 13 binanın da yıkılmasına sebep oldu. Bu binaların yıkılması sonucu 11 Filistinli yaşamını yitirirken çok sayıda Filistinli de yaralandı. Soğuk ve yağmurdan korunmak isteyen aileler, bu tehlikeye rağmen bombardımanlarda hasar görmüş evlerinde alan açmaya çalışarak ailelerini yerleştiriyor.







