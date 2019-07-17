Mossad’ın gözü S-400’de

Şirketin İsrail ordusu ve gizli servisi Mossad'la derin bağlantıları var. Uydudan alınmış görüntüler paylaşan İsrail mezkezli Image Satellite Intelligence (ISI) adlı kuruluş, sosyal medya üzerinden Türkiye'deki S-400 sevkiyatına ilişkin 3 farklı gönderi paylaştı. "Rusya'dan yola çıkan iki S-400 rampası Türkiye'ye ulaştı" notuyla 14 Temmuz'da görseller yayınlayan ISI, resimlerin altına şu mesajı yazdı: "12 Temmuz'da ISI, Rus Antonov-124 nakliyat uçağının Ankara yakınlarındaki Mürted Akıncı Hava Üssü'ne S-400 araçlarını transfer ettiğini tespit etti. Sevkiyatın içerisinde 2 adet rampa, ekipmanlar için bir taşıyıcı askeri vinç ve 5 ek yardımcı askeri araç bulunuyor. İlk sevkiyatta S-400 radarı bulunmadığı tespit edildi. ISI'nın yaptığı değerlendirmeye göre, geri kalan parçalar diğer sevkiyatlarda getirilecek."

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BİR GÖZÜ KIBRIS'TA

Mossad bağlantılı ISI, diğer mesajlarında da Mürted Üssü'ndeki S-400'lerin medya kaynaklı diğer görüntülerini koordinat vererek paylaştı. Geçmişte Türk sondaj gemisi Fatih'in ve ardından Yavuz'un Kıbrıs açıklarına hareket etmeye başladığında her adımını paylaşan İsrail merkezli kuruluş, işi bir adım ileriye götürerek gemilere eskortluk eden Türk fırkateynlerinin sondaj gemileri ve Ada'ya tam olarak kaç kilometre uzaklıkta olduğunu ortaya dökmüştü.

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12. uçak geldi

Türkiye'ye Rusya'dan S-400 sevkiyatı sürüyor. Hava savunma sistemine ait malzemeleri taşıyan 3 uçak daha Ankara'daki Mürted (Akıncı) Üssü'ne indi. Son gelenlerle birlikte S-400 sevkiyatında Mürted'e malzeme taşıyan uçak sayısı 12 oldu. İntikallerin birkaç hafta daha sürmesi bekleniyor. S-400'ün vurucu gücü olan füzelerden 120'si ise önümüzdeki günlerde deniz yoluyla Türkiye'ye ulaştırılacak.