Dünya PKKlı teröristlerin sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı son anda engellendi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB açıkladı: PKK'lı teröristlerin sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı son anda engellendi

PKK'lı teröristlerin sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı son anda engellendi

Terör örgütü PKK/YPG'nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planı, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendi. Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri kontrollü şekilde imha edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bomba yüklü tanker kontrollü şekilde imha edildi.
Bomba yüklü tanker kontrollü şekilde imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG’nin masum sivilleri hedef alan kanlı saldırı planının, köpekli bomba arama timinin dikkati sayesinde engellendiğini duyurdu.

Tespit edilen bomba yüklü tanker.

Barış Pınarı bölgesinde bomba yüklü olduğu tespit edilen su tankeri SAS Timimizin koordinesinde kontrollü şekilde imha edildi.

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