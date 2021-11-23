Dünya MSB Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
BARIŞ PINARI HAREKATI

MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 3, Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

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