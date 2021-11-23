MSB: Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Teröristle mücadelemiz aralıksız devam ediyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde üç ve Zeytin Dalı bölgesinde bir olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. pic.twitter.com/3ma9UYF88E — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2021

GÜNDEM İçişleri Bakanlığı: Eren Kış-7 Operasyonlarında 3 terörist etkisiz