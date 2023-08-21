Müdahale parkta yürümeye benzemez

Abdourahmane Tchiani.
Önceki gün ECOWAS’ın Nijer’e gönderdiği heyet ile cunta lideri General Abdourahmane Tchiani görüşmesinde de taraflar birbirlerinin pozisyonlarını tarttı. Cunta lideri Tchiani, görüşme sonrası devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Nijer’in diyaloğa açık olduğunu belirterek, “Ne Anavatanı Koruma Ulusal Konseyi ne de Nijer halkı savaş istemiyor” dedi. Cunta lideri general, demokrasiye geçiş için ECOWAS heyetine “3 yıllık bir geçiş dönemi” teklifinde bulunduklarını açıkladı. ECOWAS’ın işgal ordusu kurarak Nijer’e saldırmaya hazırlandığını iddia eden Tchiani, “Şunu açıklığa kavuşturalım ki bize bir saldırı yapılırsa bu bazılarının düşündüğü gibi parkta yürüyüş yapmak gibi olmayacak” ifadelerini kullandı. ECOWAS heyeti Tchiani’den önce Nijer’in devrik Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile de biraraya gelmişti.
Binlerce Nijerli gönüllü oldu
Öte yanda Nijer’de binlerce kişi, 26 Temmuz’daki darbenin ardından ECOWAS’ın Nijer’e olası bir askeri müdahalesine karşı gönüllülerden oluşan bir milis gücüne kaydolmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Binlerce gönüllü, Nijer’i Savunma Gönüllüleri (VDN) isimli sivil milis gücü içine kaydolmak için başkent Niamey’deki General Seyni Kountche Stadyumu’nda toplandı. Gönüllüler, VDN yetkililerinin listesinde yer alabilmek için kayıt yaptırdı. Nijer’deki gönüllü milislerin, askeri yönetimin ihtiyaç duyması halinde, silahlı mücadelenin yanı sıra tıbbi bakım, lojistik, teknik ve mühendislik alanlarında orduya yardım etmesi planlanıyor. ECOWAS ülkelerinin genelkurmay başkanlarının, Gana’nın başkenti Akra’da düzenledikleri toplantıda Nijer’e askeri müdahalenin tarihinin belli olduğu duyurulmuştu. ECOWAS, askerlerin emir gelir gelmez müdahaleye hazır olduğunu ilan etmiş ancak bu olası operasyonun hangi tarihte başlayacağı bilgisini paylaşmamıştı.