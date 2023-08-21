Müdahale parkta yürümeye benzemez

Önceki gün ECOWAS’ın Nijer’e gönderdiği heyet ile cunta lideri General Abdourahmane Tchiani görüşmesinde de taraflar birbirlerinin pozisyonlarını tarttı. Cunta lideri Tchiani, görüşme sonrası devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, Nijer’in diyaloğa açık olduğunu belirterek, “Ne Anavatanı Koruma Ulusal Konseyi ne de Nijer halkı savaş istemiyor” dedi. Cunta lideri general, demokrasiye geçiş için ECOWAS heyetine “3 yıllık bir geçiş dönemi” teklifinde bulunduklarını açıkladı. ECOWAS’ın işgal ordusu kurarak Nijer’e saldırmaya hazırlandığını iddia eden Tchiani, “Şunu açıklığa kavuşturalım ki bize bir saldırı yapılırsa bu bazılarının düşündüğü gibi parkta yürüyüş yapmak gibi olmayacak” ifadelerini kullandı. ECOWAS heyeti Tchiani’den önce Nijer’in devrik Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum ile de biraraya gelmişti.