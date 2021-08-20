Muhalefet Penşir’de toplanıyor ​

İşgal altındaki 20 yılın ardından Afganistan’da Taliban güçleri bir çok vilayette kontrolü ele geçirirken, binlerce kişi Penşir vilayetinde muhalefet bayrağı açtı. Taliban’a muhalif olan grubun başında, 1979’da Rus işgaline karşı verdiği mücadele ile hafızalarda “Penşir Aslanı” diye yer eden Ahmed Şah Mesud’un oğlu Ahmed Mesud bulunuyor. Ahmed Mesud ile birlikte eski Afganistan Devlet Başkanı Yardımcısı Emrullah Yusuf da muhalefetin safında yer alıyor. Mesud’un önderliğinde, Tacik, Türkmenler ve Özbeklerden oluşan aralarında Peştun komutanların da bulunduğu 300 bin kişi mücadele ediyor. Direniş grubu adına eski Afganistan milletvekili ve Taliban’la Doha’da buluşan müzakere ekibi üyesi Abdul Hafiz Mansoor, Yeni Şafak’ın sorularını yanıtladı.

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Abdul Hafiz Mansoor

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MUHALEFETSİZ YÖNETİM İSTEDİLER

Sekiz ay boyunca Taliban’la Doha’daki müzakere masasında oturduğunu belirten Mansoor, “Ben kendim devlet tarafından müzakere için Doha’ya gittim. Biz ateşkes ve geçici hükümet kurmak istedik” dedi. Hükümetin içerisinde her milletten kadın-erkek kanaat önderinin olmasını talep ettiklerini belirten Mansoor, “Hukuk ve kanunlar çerçevesinde bir yönetim kurulmasını istedik. Ama onlar muhalefetsiz bir hükümet istediler ve ateşkesimizi kabul etmediler. Eski Taliban’la aynı çizgide gittiler. Şimdi göstermelik olarak hareket ediyorlar” dedi.

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300 BİN KİŞİ DİRENİYOR

Dört gündür Penşir’de direndiklerini kaydeden Mansoor, “32 vilayeti ele geçirdiler bir Penşir’i ele geçiremediler. Kabil’e döndükten sonra biz Penşir’e geldik” dedi. Penşir’in direnişin kalesi olduğunu belirten Mansoor, “Buranın nüfusu yaklaşık 250 bin 300 bin kişi civarında. Tahar’dan, Bağlan’dan, Kunduz’dan ve Mezar-ı Şerif’ten Taliban’a muhalif olan halk Penşir’de toplandı. Geneli Tacik, Özbek ve Türkmenler’den oluşuyor ama içimizde önemli Peştun komutanlar var. Direnmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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KANUNLA YÖNETİLMEK İSTİYORUZ

Amerika’nın göstermelik olarak 20 yıl boyunca destek verdiğini söyleyen Mansoor, “Amerika doğru söylüyor. Bizim 300 bin askerimizi eğitti ve çok da masraf yaptı. Fakat ordunun başına zayıf bir kuklasını bıraktı” açıklamasında bulundu. ABD’nin işi bilen büyük komutanları bilerek kenara ittiğini belirten Mansoor, “Öyle kişileri başa koydular ki hepsi kukla, hırsız ve kendi yandaşları. Başta kimse olmayınca böyle oldu. Biz savaş aşığı değiliz. Biz istiyoruz ki bir hükümet kurulsun her milletten kanunlar olsun. Biz güçle değil kanunla, yönetilmek istiyoruz” cümleleri ile sözlerini noktaladı.

Sergey Lavrov

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Lavrov göz kırptı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova’da Libya Dışişleri Bakanı Necla Manguş ile gerçekleştirdiği görüşmesinin ardından Taliban’ın Afganistan’daki siyasi aktörlerle diyalog kurmak istediklerini söylemesini memnuniyet verici bir adım olarak değerlendirirken, Penşir Vadisi’nde Taliban’a karşı oluşan muhalefete vurgu yaptı. Afganistan’daki durumu, edinilen raporlar çerçevesinde gazetecilere aktaran Bakan Lavrov, “Birincisi, Taliban henüz Afganistan topraklarının tamamını kontrol etmiyor. Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Emrullah Salih ve Ahmed Mesud’un direniş güçlerinin yoğunlaştığı Panşir Boğazı’ndaki duruma dair raporlar var. Fakat bu, yalnızca konumumuzu daha tutarlı hale getiriyor ve tüm Afganistan’ın iç savaşa sürüklendiği bir durumda, tüm muhalif Afgan güçlerinin, tüm etnik-dini Afgan gruplarının katılımıyla ulusal diyaloğa acil geçişin gerekliliğini destekledik” ifadelerini kullandı. Lavrov’un çıkışı Rusya, Ahmed Mesud’a destek mi verecek sorusuna sebep oldu.