Dünya Mülteciler Yunanistanı UCMye şikayet etti
AMERİKA

Mülteciler Yunanistan’ı UCM’ye şikayet etti

Washington merkezli Suriye Adalet ve Sorumluluk Merkezi, mültecilere kötü muamelede bulunduğu gerekçesiyle Yunanistan’ı Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne şikayet etti.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
İngiliz gazeteci Tom Esau Brada, Midilli Adası'nda bulunan ve “Yeryüzündeki Cehennem” olarak bilinen Moria Göçmen Kampı'nın içinde yaşanan insanlık dramını görüntülemişti.
İngiliz gazeteci Tom Esau Brada, Midilli Adası'nda bulunan ve “Yeryüzündeki Cehennem” olarak bilinen Moria Göçmen Kampı'nın içinde yaşanan insanlık dramını görüntülemişti.

Yunanistan’ın mültecilere yönelik insan haklarına aykırı uygulamaları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) taşındı. Washington merkezli insan hakları örgütü Suriye Adalet ve Sorumluluk Merkezi, UCM’ye başvurarak Yunanistan’ın mültecilere kötü muamelede bulunarak insanlığa karşı suç işlediği gerekçesiyle şikayet etti.

İHLALLERE KANITLAR

Merkez, kendilerine ulaşan tanıkların ve video görüntülerinin, Yunan yetkililerin sınırda ve aşırı kalabalık kamplardaki insan hakları ihlallerini kanıtladığını savundu. Şikayet dilekçesinde, kamplarda mülteci protestolarını dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanıldığı, kamplardaki sağlıksız koşulların iyileştirilmemesi, mülteci botlarının tehlikeli bir şekilde denize itildiği gibi çok sayıda uygulamaya yer verildi.

İLK HUKUKİ ADIM

Söz konusu başvuru, Avrupa Birliği’nin mültecilere yönelik muamelesine karşı başlatılan ilk hukuki mücadele oldu. UCM savcıları, iddialara yönelik yürütülecek soruşturmanın ardından dava açıp açmayacağına karar verecek. Ancak UCM’nin bugüne kadar ki soruşturmalarında sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve üye devletler tarafından gelen davaları kabul ettiği biliniyor.

FRONTEX DESTEKLİ SUÇ

Yunanistan’ın denizlerde mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesini ortaya koyan kanıtlar arasında Avrupa Birliği yapılanması Frontex’in Yunanistan’ın göçmenlere yönelik yasa dışı uygulamalarına alet olması ve göz yumması da bulunuyor. Ege’de kayıt altına alınan görüntülerde, Frontex’in Yunanistan sularında mülteci botlarının yolunu kestikleri, insanları gemiye almak yerine Yunan polisinin bölgeye gelmesini bekledikleri, Yunan polisinin gelmesi üzerine olay yerinden hızla ayrıldıkları ve Yunanistan’ın hukuksuzluklarına göz yumdukları görülmüştü. Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki insanlık dışı uygulamaları, Türkiye tarafından da görüntülerle kayıt altına alınıyor. Türk Sahil Güvenliği bu faaliyetleri kayıt altına alırken, Yunan sahil güvenliğini de yaptıklarının hukuka aykırı olduğu anonslarıyla ikaz ediyorlar.

KAMPLAR ÖLÜM SAÇIYOR

  • Yunanistan, göçmen kamplarındaki insanlık dışı koşullarla da gündemde. Son olarak koronavirüs vakası yaşanan kamplarda, salgının Avrupa’da güvenlik arayan insanların özgürlüklerini ve haklarını kısıtlamak için bahane olarak kullanıldığı tespiti gündeme gelmişti.

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