Mültecilere meydan dayağı

Yunanistan’ın Samos adasındaki mülteci kampında yaşam koşullarını protesto etmek isteyen mültecilere polis sert müdahalede bulundu. Polisin, yürüyüş yapan mültecilere biber gazı ile müdahale ettiği, bazı mültecileri ise dövdüğü kaydedildi.
Yunanistan’ın Samos adasındaki mülteci kampı sakinleriyle polis arasında çatışma çıktığı belirtildi. Euronews’e konuşan bir sivil toplum örgütü yetkilisi, kamp koşullarını protesto eden mültecilere cumartesi sabahı polisin müdahale ettiğini aktardı. Protestocuların sayısının 60-70 civarında olduğunu söyleyen yetkili, “Kamptaki yaşam koşullarıyla ilgili protesto yürüyüşü düzenliyorlardı ancak yolları yerel saatle 7.30 civarında polis tarafından kesildi” dedi.
‘SİSTEM ÇALIŞMIYOR’
Yetkili, polisin uyarı ateşi açtığını, biber gazı kullandığını ve göstericilerin bazılarını ‘dövdüğünü’ söyledi. Sırtındaki iki darp izini gösteren bir mülteci, “Samos’ta sistem iyi çalışmıyor, bu yüzden de yürüyüş düzenledik” dedi. Diğer yandan yaklaşık 10 sivil toplum örgütü çalışanının da, olay yerinde saat 8.30 sıralarında polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi. Birkaç saat gözaltında tutulan görevlilere “kimliklerinizi doğruladık” denildi.