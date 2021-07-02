Dünya Müslüman komşularını domuz etiyle taciz eden Amerikalı gözaltına alındı
AMERİKA

Müslüman komşularını domuz etiyle taciz eden Amerikalı gözaltına alındı

ABD'ye Nevada eyaletine bağlı Las Vegas kentinde, Müslüman komşularının kapılarına ve araçlarına domuz eti süren Amerikalı, nefret suçu işlemekten gözaltına alındı. Zanlı söz konusu eylemi, "Onlar terörist" diyerek savundu.

Haber Merkezi AA
Müslüman komşularını domuz etiyle taciz eden Amerikalı gözaltına alındı
Ricky Uwich

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre polis raporunda, 58 yaşındaki Ricky Uwich’in ocak ayından beri Müslüman komşularını taciz ettiği, onları terörist olmakla suçladığı belirtildi.

"11 Eylül nedeniyle Müslümanlardan hoşlanmıyorum"

Müslüman ailenin arkadaşça yaklaşıp ikramda bulunmaya çalışmasına rağmen Uwich'in 11 Eylül saldırılarını gerçekleştirdiği gerekçesiyle Müslümanlardan hoşlanmadığını söylediği kaydedildi.

"Gözaltına alındı"

Tacizlerini daha da ileri götüren Uwich’in, Müslüman ailenin evinin kapı koluna ve araçlarına domuz eti sürmesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Bunun üzerine polis, Uwich'i gözaltına aldı.

Uwich’in ırk, renk, din veya ulusal kökene dayalı taciz, takip ve nefret suçlamasından yargılanacağı ifade edildi.

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