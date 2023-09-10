Myanmar Rusya'dan iki adet "Su-30" savaş uçağını teslim aldı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, G20 Sonuç Bildirgesi’nde yer alan ‘Ukrayna’ bölümündeki bazı ifadelerin eksik olduğunu ve Rusya’nın adının geçmediğini belirterek tepki gösterdi. Nikolenko, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “G20, sonuç bildirgesini kabul etti. Metne güçlü ifadeler eklemeye çalışan ortaklarımıza minnettarız. Ancak Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı açısından G20'nin gurur duyacağı hiçbir şey yok. Metnin ana unsurları gerçeğe daha yakın olması için şu şekilde görünebilir” dedi.