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Dünya

Myanmar Rusya'dan iki adet "Su-30" savaş uçağını teslim aldı

Myanmar, Rusya ile imzaladıkları savunma anlaşması kapsamında 2 "Su-30" savaş uçağını teslim aldıklarını duyurdu. 2022'de yapılan sözleşme kapsamında geri kalan dört uçağın ise ne zaman teslim edileceği açıklanmadı.

Kenan Biter
12:52 . 10/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Myanmar Ticaret Bakanı Charlie Than ülkesinin iki Rus Su-30 savaş uçağının ilk sevkiyatını aldığını açıkladı.


Rusya ve Myanmar arasında Eylül 2022'de imzalanan sözleşme kapsamında altı adet Su-30 savaş uçağı teslim edilecek.

Rusya'nın devlet kontrolündeki silah ihracatçısı Rosoboronexport'a göre, Su-30 çok amaçlı savaş uçağı
, düşman hava hedeflerine saldırmak, havadan keşif yapmak, savaşta kullanmak ve pilotları eğitmek için üretildi.





#Myanmar
#Rusya
#savaş uçağı
#Kenan Biter
28 dakika önce
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