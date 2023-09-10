Myanmar Rusya'dan iki adet "Su-30" savaş uçağını teslim aldı

Foto/arşiv
Myanmar Ticaret Bakanı Charlie Than ülkesinin iki Rus Su-30 savaş uçağının ilk sevkiyatını aldığını açıkladı.
Rusya ve Myanmar arasında Eylül 2022'de imzalanan sözleşme kapsamında altı adet Su-30 savaş uçağı teslim edilecek.
Rusya'nın devlet kontrolündeki silah ihracatçısı Rosoboronexport'a göre, Su-30 çok amaçlı savaş uçağı
, düşman hava hedeflerine saldırmak, havadan keşif yapmak, savaşta kullanmak ve pilotları eğitmek için üretildi.
#Myanmar
#Rusya
#savaş uçağı
#Kenan Biter
28 dakika önce