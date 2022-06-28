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NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye tam destek sözü verdi

Madrid'de 4'lü zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya liderleri ile görüştü. Görüşme 2 saat sürdü. Görüşme sonrası liderler ortak bildiri imza törenine katıldı. Türkiye'nin istediğini aldığı şeklinde yorumlanan ortak bildirinin detayları belli oldu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg "Son 10 yılın en büyük güvenlik krizi aşıldı. İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye tam destek sözü verdi" dedi.

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Haber Merkezi DHA
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya, Türkiyeye tam destek sözü verdi
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklama yaptı.

İspanya’nın başkenti Madrid’de bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç Başbakanı Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg arasında yapılan Dörtlü Zirve sonrasında üç ülke arasında Üçlü Muhtıra imzalandı. Zirve sonrasında İsveç’in ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımı Türkiye tarafından desteklenirken Türkiye’nin işaret ettiği endişeler Üçlü Muhtıra ile giderildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Dörtlü zirve sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Stoltenberg basın toplantısında şunları kaydetti;

“Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılmasının önünü açan bir anlaşmamız olduğunu duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Türkiye, Finlandiya ve İsveç, Türkiye'nin endişelerini gideren bir mutabakat anlaşması imzaladı. Silah ihracatı ve terörle mücadele dahil. Hiçbir Müttefik, PKK dahil olmak üzere terör örgütlerinin saldırılarından Türkiye kadar zarar görmedi. Türkiye, Finlandiya ve İsveç hükümetleri terörle mücadele konusunda işbirliğini geliştirme konusunda anlaştı.”

"ULUSAL GÜVENLİĞE YÖNELİK TEHDİTLERE KARŞI TÜRKİYE’YE KARŞI TAM DESTEK"

İsveç ve Finlandiya’nın verdiği taahhütlere değinen Stoltenberg “NATO Müttefikleri olarak Finlandiya ve İsveç, ulusal güvenliğine yönelik tehditlere karşı Türkiye'yi tam olarak desteklemeyi taahhüt etmektedir. Bu, iç mevzuatlarında daha fazla değişiklik yapılmasını da içermektedir; PKK faaliyetlerin sıkı önlem ve Türkiye ile iade konusunda anlaşmaya varma. Birlikte kaydettiğimiz ilerleme ışığında Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımını desteklemeyi kabul etti. Bugünkü görüşmelerin yapıcı ruhu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Niinistö'ye ve Başbakan Andersson'a teşekkür etmek istiyorum” dedi.


NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine destek vermeyecek
OYNAT 01:30
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya terör örgütlerine destek vermeyecek
Madrid'de 4'lü zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya liderleri ile görüştü. Görüşme sonrası liderler ortak bildiri imza törenine katıldı. Ortak bildiride İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütü PKK/YPG'ye destek vermeyeceği taahhüt edilirken, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ortak bildiri sonrası yaptığı konuşmada, 'İsveç ve Finlandiya, terör örgütleriyle mücadele etme konusunda Türkiye ile anlaşmaya varmışlardır. Son 10 yılın en büyük güvenlik krizi aşıldı. İsveç ve Finlandiya, Türkiye'ye tam destek sözü verdi' dedi.


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