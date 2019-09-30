Dünya Naziler silahlanıyor
AVRUPA

Naziler silahlanıyor

Alman İçişleri Bakanlığı ülkedeki aşırı sağcıların 2018 yılında 563 suç işlediğini ve olaylarda bin 91 silah ele geçirildiğini açıkladı. 2017’de ele geçen silah sayısı 676’ydı. Bir yıl içindeki artış Neonazilerin gittikçe silahlandığını gösteriyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2018 yılında ele geçirilen silahlar
2018 yılında ele geçirilen silahlar

Almanya'da İçişleri Bakanlığı’nın bir soru önergesine verdiği yanıta göre, neonaziler ve aşırı sağcılar arasında silahlanma artıyor. Alman Birinci Televizyon Kanalı ARD'nin haberine göre, Bakanlığın cevabında aşırı sağcıların, 2018'de 235'i şiddet suçu olmak üzere 563 suç işlediği, bu olaylarda bin 91 silah ele geçirildiği bildirildi. Ayrıca, 2017'de aşırı sağcıların yaklaşık aynı sayıda suça karıştığı ve bu olaylarda 676 silah ele geçirildiği kaydedildi. Suç sayısının aynı kalmasına karşın olaylarda ele geçirilen silah sayısının arttığına işaret edildi.

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