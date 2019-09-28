Dünya Nazilere koruma Müslümanlara kapatma
AVRUPA

Nazilere koruma Müslümanlara kapatma

Avusturya’da seçimlere 4 gün kala, ATİB ve Milli Görüş oluşumuna bağlı derneklerin kapatılmasına ilişkin önerge mecliste kabul edildi. Neonazi “Kimlikçiler Hareketine” yönelik kapatma önergesi meclisten geçmedi. Skandal adım Avrupa’da yükselen ırkçılık ve İslamofobi’yi yeniden gündeme getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Avusturya’da Müslümanları hedef alan ayrımcı uygulamalar artıyor.
Avusturya’da Müslümanları hedef alan ayrımcı uygulamalar artıyor.

SEÇİM ÖNCESİ GİRİŞİM

Avusturya Ulusal Meclisi’nde Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) ve Milli Görüş oluşumuna ait derneklerin denetlenerek, yasalara aykırı bir durumun saptanması halinde kapatılmasını öngören önerge kabul edildi. Mevcut hükümete tavsiye niteliğindeki önergenin herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor. Ülkede pazar günü yapılacak seçimler öncesi son kez toplanan mecliste aşırıcılıkla mücadele kapsamında çeşitli partilerin sunduğu önergeler görüşüldü.

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Önceki seçimde Türkiye karşıtlığı yaparak meclise girmeyi başaran Liste Jetzt adlı parti tarafından Müslümanlara ait kimi kuruluşların kapatılmasına yönelik verilen önerge merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) oylarıyla kabul edildi. Önergede Müslümanlara ait kuruluşlar için “İslamcı dernekler” ifadesi kullanılırken, ATİB ve Milli Görüş’e bağlı derneklerin denetlenmesi, herhangi bir suç unsurunun tespit edilmesi durumunda kapatılması istendi.

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