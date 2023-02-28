Nesli tükenmekte olan çita böbrek yetmezliğinden öldü

Böbrek yetmezliği nedeniyle Merkez Veteriner Hastanesine kaldırılan 'Pirouz' isimli Asya çitası, diyalize girdikten sonra hayatını kaybetti."





Hastane Müdürü Omid, "Pirouz'un kaybı ve tedavi ekibinin son günlerde hayvanı kurtarmak için gösterdiği tüm çabaların sonuçsuz kalması beni ve tüm meslektaşlarımı üzüyor ve bu hayvanı yaşatamadığımız için herkesten özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.





Farsça'da "muzaffer" anlamına gelen Pirouz, geçen yıl Mayıs ayında kuzeydoğu İran'daki bir vahşi yaşam sığınağında doğduğundan beri ulusal bir gurur kaynağı haline gelmişti.





Onunla birlikte doğan diğer iki yavru da aynı ay öldü, ancak Pirouz, vahşi doğada türün yalnızca bir düzine üyesinin kaldığı bir zamanda hayatta kaldı.





Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'ne göre Asya çitası - Acinonyx jubatus venaticus - neslinde düşüş tehdidi altında ve kritik olarak tehlikede.





IUCN tarafından atıfta bulunulan 2017 tarihli bir araştırmaya göre, alt tür yalnızca 50'den az olgun bireyin bulunduğu İran ile sınırlıdır.



