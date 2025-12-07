Yeni Şafak
Netanyahu: Trump ile görüşeceğim

Netanyahu ABD Başkanı Donald Trump ile bu ay sonunda görüşeceğini aktardı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu ay sonunda ABD Başkanı Trump ile görüşeceğini belirterek, “İkinci aşamaya hazırız” dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkesini ziyaret eden Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile ortak basın toplantısı düzenledi. Netanyahu, Gazze'de ilk hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, bundan sonraki hedeflerinin Hamas'ı silahsızlaştırmak olduğunu kaydetti.


ABD Başkanı Donald Trump ile bu ay sonunda görüşeceğini aktaran Netanyahu, “Arap ülkeleri ve Filistinli komşularımızla işe yarar bir barışa giden yol olduğuna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.


Netanyahu, Trump'ın Gazze planının ikinci aşamasına hazır olduklarını da dile getirerek, “İkinci aşamanın nasıl başarılacağına ilişkin ay sonunda çok önemli konuşmalar yapacağım. Trump'ın Gazze planının ilk aşamasını tamamlamak üzereyiz” açıklamasında bulundu.



