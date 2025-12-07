Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da patlama

16:037/12/2025, Pazar
G: 7/12/2025, Pazar
AA
Sonraki haber
Güvenlik güçleri bölgeyi kapatarak incelemelerde bulundu.
Güvenlik güçleri bölgeyi kapatarak incelemelerde bulundu.

Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri bölgeyi kapatarak incelemelerde bulundu.

Suriye’nin başkenti Şam’da meydana gelen patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, güvenlik güçleri bölgeyi kapatarak incelemelerde bulundu.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.


#Suriye
#Şam
#Patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Açık Öğretim Fakültesi sınavlarında kaç puan alan sınıfı geçiyor?