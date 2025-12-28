Yeni Şafak
Netanyahu Trump'ı ikna etmeye çalışacak

Netanyahu Trump’ı ikna etmeye çalışacak

28/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
ABD Başkanı Donald Trump’ın, Gazze’de önümüzdeki ayın başından itibaren ateşkesin ikinci aşamasının başlayacağını ve barış konseyinin yanı sıra istikrar gücü ve Gazze’nin yönetimine ilişkin adımların atılacağını ilan etmesine rağmen İsrail, ikinci aşamaya geçişi engelliyor.

Axios’un verdiği bilgiye göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yarın Washington’da yapacağı görüşmede Trump’ı İsrail’in tezlerine uyması için ikna etmeye çalışacak. Axios’a konuşan üst düzey İsrailli yetkililer, Tel Aviv’in Gazze’deki ateşkesin ikinci aşamasının ancak Hamas’ın silahsızlandırılmas sürecinin başlamasıyla kabul edilebileceği bildirdiğini öne sürdü. Buna karşılık ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve eski Başkan Yardımcısı Jared Kushner, ikinci aşamaya öncelikle barış konseyi, teknokrat hükümet ve uluslararası istikrar gücüne ilişkin icraatlarla başlanması konusunda planlamalarını Trump’a sundu. İsrailli yetkililer, Netanyahu’nun Washington’a İsrail’de hazırlanan bir planla gideceğini ve Trump’ı Witkoff ve Kushner’den yana değil kendisinden yana tavır koyması için ikna etmeye çalışacağını öne sürdü.



